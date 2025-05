BNB e FInep financiam mulher empreendedora no Nordeeste

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB), transmitiu à coluna uma boa informação: empresas com participação acionária de mulheres e startups instaladas na área de sua atuação passam a ter à disposição dois novos fundos para incentivar seus negócios. O primeiro é o FIP Nordeste Capital Semente, voltado para investimentos em startups, com valor inicial garantido de R$ 120 milhões; o segundo é o Fampe Mulher, que garantirá operações de crédito contratadas por mulheres empreendedoras. Esse fundo garantidor já dispõe de recursos da ordem de R$ 600 milhões.

Os mecanismos de incentivo aos negócios e inovação foram apresentados nesta semana em Recife pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, pelos presidentes do BNB, Paulo Câmara, e do Sebrae, Décio Lima, e pelo superintendente de Investimento e Mercado de Capitais da Finep, Cláudio Vicente Di Gioia.

A cooperação entre a Finep, uma empresa pública ligada ao MCTI, e os parceiros BNB e Sebrae incentivará o negócio de quem começa a empreender. “Estamos focando, principalmente, nas startups que estão em processo de ideação. Nós juntamos vários fundos para garantir fomento a uma área importante da política de ciência, tecnologia e inovação no país, que são as startups”, disse a ministra.

Por sua vez, o presidente do BNB reforçou o papel estratégico dos dois fundos e sua sintonia com as prioridades do Governo Federal: “Essas iniciativas estão totalmente alinhadas com as diretrizes do presidente Lula, de promover o desenvolvimento regional com inclusão e inovação. O Nordeste tem talentos, ideias e vontade de empreender”.

Com meta de captação de R$ 150 milhões, o FIP Nordeste Capital Semente inicia sua atuação com R$ 120 milhões garantidos, sendo R$ 40 milhões de cada entidade formadora (BNB, Finep e Sebrae). O restante será captado no mercado entre novos cotistas. Há, ainda, recursos aplicados pelo consórcio formado pelas gestoras Triaxis Capital e Crescera Capital, vencedores de uma chamada pública para gerir o Fundo.

De acordo com Paulo Câmara, o FIP tem modelo multissetorial e atuará estrategicamente em startups que desenvolvam soluções tecnológicas com alto potencial de escala. Voltado para startups em estágio inicial, o fundo dará prioridade às empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão, especialmente aquelas em fase de validação do Produto Mínimo Viável (MVP) ou início de geração de receita. O FIP com o apoio do Sebrae será voltado para pequenos negócios que faturem até R$ 4,8 milhões.

Os primeiros investimentos serão realizados via mútuo conversível, ou seja, um empréstimo que pode ser convertido em ações ou quotas da empresa, com tickets de até R$ 1 milhão por startup. Em uma segunda rodada, empresas que demonstrarem performance e tração poderão receber aportes de até R$ 6 milhões, por meio de subscrição de ações e transformação em sociedades anônimas de capital fechado.

“O FIP Nordeste Capital Semente cria um canal concreto para transformar inovação em desenvolvimento, gerando novas oportunidades para as startups e para a economia da região”, como disse Paulo Câmara à coluna.

O presidente do BNB explicou que a estratégia do FIP inclui investimento em até 30 startups da área de atuação do banco, que compreende os nove estados nordestino e mais o Norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo.

O fundo analisará startups de uma ampla gama de setores, que utilizem tecnologias aplicadas às áreas financeiras, educação, saúde, tecnologias limpas, biotecnologia, agronegócio, segurança cibernética e outros segmentos de base tecnológica, sempre buscando negócios inovadores e com alto potencial de crescimento.