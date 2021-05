Beto Studart: "Voltar ao PT será andar para trás"

Otimista com relação ao futuro próximo da economia cearense, o empresário Beto Studart, ex-presidente da Fiec e vice-presidente da CNI, lembra que “tudo o que foi pensado lá atrás para o Ceará foi realizado, como, por exemplo, o Complexo do Pecém, o Castanhão e o Aeroporto”.

Ele avança:

“Agora, estamos planejando um Hub de Hidrogênio Verde, que será mais uma riqueza para o Ceará. As datas para a implementação dos anunciados empreendimentos australianos serão ajustadas com o tempo”.

Mergulhando na política, Beto Studart faz comentários sobre outra nota aqui divulgada no sábado passado, relativa ao almoço que juntou, quinta-feira, 20, em São Paulo, os ex-presidentes Lula e FHC, que, entre outros temas, trataram do senador Tasso Jereissati.

Studart não mediu palavras:

“Não me surpreendeu. Esse relacionamento dos dois é antigo, vem desde a época do segundo mandato do Fernando Henrique, quando ambos já estavam geminados. Mas qualquer acordo do PSDB para apoiar o PT em detrimento do presidente Bolsonaro, estou fora. Acho que todos nós (empresários) estaremos de fora. O PT não pode voltar ao comando do Brasil. Voltar ao PT será omesmo que andar para trás.”

Beto Studart ajeita seus óculos de aro fino e prossegue:

“Se Tasso Jereissati for candidato a presidente da República, será ótimo, mas, se for com o Lula, eu saio até do partido (PSDB). O PT tem gente muito boa, como o governador Camilo Santana, que é um grande exemplo de homem público, um político e gestor extraordinário. Mas com o Lula, estou fora”.

AVICULTURA CEARENSE: NÚMEROS IMPRESSIONANTES

Como um foguete da Space-X, a avicultura do Ceará tem crescido em alta velocidade e, hoje, tem números que impressionam. Eis alguns deles:

Ela produz 6 milhões de quilos de carne de frango por semana.

Tem alojados 13 milhões de frangos de corte.

Tem, ainda, 800 mil matrizes alojadas.

Produz 6,3 milhões de ovos por dia – por dia, repita-se.

Tem, também, alojadas 7,5 milhões de poedeiras comerciais.

Consome, anualmente, 540 mil toneladas de milho.

E, para concluir, dá emprego direto a 10 mil pessoas.

São números atuais, informa a Associação Cearense de

Avicultura (Aceav).

SENAI-CEARÁ É PARCEIRO DA ESCOLA PÚBLICA DE SAÚDE

No contexto da pandemia da Covid-19, o Senai-Ceará celebrou com a Escola de Saúde Pública do Estado dois termos de cooperação para a realização de novas ações nas áreas da pesquisa, inovação e ensino.

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, disse à coluna que uma das novidades incluídas nos dois documentos será a oferta de cursos de aperfeiçoamento, no nível técnico, na área de manutenção de equipamentos biomédicos.

A primeira turma dos cursos, com carga de 15 horas, terá aulas semipresenciais a partir da próxima segunda-feira, 31, e contará com a parceria da Enel.

Haverá, também, um Curso Técnico de Manutenção de Equipamentos Biomédicos, que será realizado brevemente, como adiantou Paulo André Holanda. Esse curso terá carga de 1.500 horas, também no formato semipresencial.

O superintendente da Escola de Saúde Pública, Marcelo Alcântara, explicou que esses cursos surgiram de demandas da Secretaria de Saúde do Estado, “ou seja, do próprio SUS, cujo pessoal técnico precisa de ser aperfeiçoado, pois lida com os equipamentos, como respiradores, monitores e bombas de infusão”.

O FOSFATO DE ITATAIA E A TRANSNORDESTINA

Só com a importação de fosfato – utilizado na fabricação de fertilizantes – o Brasil gasta, anualmente, US$ 1 bilhão.

É algo inexplicável, tendo em vista que o país pode tornar-se autossuficiente em pouco tempo, se explorar a mina de urânio fosfatado de Santa Quitéria, no sertão cearense, algo que já deveria estar acontecendo.

Segundo o engenheiro agrônomo e agropecuarista José Maria Pimenta, ex-presidente da Ematerce, o escoamento da produção da mina de Itataia dependerá, porém, de outro projeto que caminha, igualmente, no lento ritmo da valsa: a Ferrovia Transnordestina.

Pimenta entende que a Transnordestina terá papel vital para a agricultura e a mineração do Nordeste, pois transportará, entre outras cargas, a soja e o milho produzidos na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e a de calcário e adubo do Ceará e Pernambuco.

“O transporte ferroviário barateará, e muito, o preço do frete desses produtos, com repercussão positiva na agricultura, na avicultura e na pecuária leiteira cearense. Hoje, esse transporte é feito por rodovia, cujo frete é caro”, explica ele.

VALMAN, UM CAVALHEIRO A SERVIÇO DO AMOR AO PRÓXIMO

Valman Miranda, que, subitamente, nos deixou, foi um cavalheiro na exata expressão do termo.

Foi um líder empresarial -- presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) -- que pairou acima de quaisquer divergências. Construiu, com sua mulher Cristina, uma família modelar, em torno da qual todos se juntavam.

O que Valman Miranda fez teve a marca do amor ao próximo, traço forte de sua personalidade e do seu jeito de viver e de tratar as pessoas.

Sua morte tão precoce deixa um vazio difícil de SER preenchido. À sua Cristina e aos seus filhos, a solidariedade e o sentimento de pesar deste colunista..

UM CONCURSO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA

Alô, jovens graduados! O governo do Ceará abriu concurso, para candidatos de nível escolar superior na área da Secretaria da Fazenda – que paga os melhores vencimentos.



Serão 94 vagas, das quais 50 para auditor fiscal, 13 para auditor fiscal contábil financeiro, 20 para auditor fiscal jurídico e 11 para auditor fiscal de tecnologia da informação, ou seja, o concurso é, digamos assim, para um dos andares de cima da estrutura da administração pública estadual.



As inscrições serão abertas no dia 7 de junho e se prolongarão até o dia 28 do mesmo mês.

Atenção! Vinte por cento das vagas serão destinados a candidatos que se declararem negros, conforme estabelece a Lei de Cotas Raciais.



O vencimento inicial será de R$ 16.045,30 para uma carga de trabalho de 40 horas semanais.



E com estabilidade assegurada, um direito que só o servidor público tem.

A CPI DA COVID E O TRATAMENTO PRECOCE

Omar Aziz, senador amazonense que preside a CPI da Covid-19, quer promover novo depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que, na semana passada, passou dois dias sob inquirição transmitida ao vivo pela tevê.

Mas o mesmo Aziz recusa-se a convocar os médicos que, em todos os estados, prosseguem fazendo, com êxito, o chamado tratamento precoce contra a Covid-19, prescrevendo o uso de Ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina (só no início dos casos e nunca nos casos graves), entre outros remédios.

Aqui no Ceará, hospitais privados têm protocolos que incluem o uso desses medicamentos, tudo sob orientação de profissionais médicos.



Infelizmente, a pandemia, no Brasil, transformou-se numa lamentável querela política e ideológica.



PIB DE 2021 PODE CHEGAR A 4,5%

Economistas começam a refazer seus cálculos sobre o PIB brasileiro, que já aponta para um crescimento de 4,5% neste ano pandêmico de 2021.

O setor privado parece mais otimista do que os técnicos do Ministério da Economia, cuja última estimativa sobre o PIB não passou de 3,5%.

Hoje, será divulgado o Boletim Focus, estudo semanal feito – e encaminhado ao Banco Central – por uma centena de economistas de bancos e instituições financeiras.

Há uma preocupação, porém: o lento avanço da vacinação contra a Covid-19 e, para completar, a ameaça da já chamada cepa indiana, que parece ser mais grave do que as outras até aqui conhecidas.

ARTISTA CEARENSE BRILHA EM PARNAÍBA

Arquiteto e artista plástico, o cearense Renato Nogueira, com o apoio da Secretaria de Cultura de Parnaíba, realizará, em junho, uma exposição de seus trabalhos, elaborados especialmente para o evento, que se realizará no Casarão Simplício Dias, um dos monumentos arquitetônicos da bela cidade piauiense.

Funcionário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o maranguapense Renato Júnior – com raízes nas famílias Cirino Nogueira e Paula Colares – reside há três anos em Parnaíba, por cuja arquitetura apaixonou-se, e essa paixão foi transferida para uma série de quadros (óleo sobre papel e pastel sobre papel de 33 x 41 cm) que retratam os principais ícones da cidade, com traços de Van Gogh.

“Fã incondicional de Van Gogh, sinto-me, aqui em Parnaíba, na mesma posição em que se encontrava o genial pintor holandês, quando decidiu ir para Arles, no Sul da França: um estrangeiro com um novo olhar para algo que estava ali havia séculos. Foi em Arles que o trabalho de Van Gogh deu um salto gigantesco. Vicent tornou-se Van Gogh em Arles. Aqui estou, conseguindo tempo para avançar, aos poucos, com minha obra e buscando novos meios para divuga-la”, diz Renato Nogueira.

O secretário de Cultura de Parnaíba, Arlindo Leão, é um entusiasta do trabalho de Renato Nogueira, uma parte de cujos quadros pode ser vista no Instagran @Renato_Nogueira_Pintor