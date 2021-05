Banco Central: economia do Ceará foi mal no 1º trimestre

A recuperação da atividade econômica no Ceará foi interrompida em fevereiro deste ano, precipitando recuo ainda maior em março. É o que revela o Índice Banco Central Regional-Ceará, elaborado pelo Departamento Econômico do BC, relativo ao primeiro trimestre deste ano, divulgado hoje, e transmitido nesta data a esta coluna.

A seguir, para conhecimento dos leitores e análise dos economistas e empresários cearenses, a íntegra do capítulo do IBCR dedicado ao Ceará:

“Conforme antecipado no último Boletim Regional, era esperada certa acomodação do ritmo de crescimento da economia em cenário de redução dos auxílios governamentais, mas o recrudescimento da crise sanitária amplificou o impacto sobre a economia do Estado, principalmente em março.



“Nesse cenário, o IBCR-CE recuou 0,7% no primeiro trimestre, com retrações mais significativas na indústria de transformação, no comércio e nos serviços prestados às famílias, contrapondo o crescimento em construção e transportes. As vendas do comércio, que apresentaram recuperação rápida dos efeitos iniciais da Covid-19, recuaram no último trimestre do ano anterior e, com maior intensidade, no primeiro de 2021.10 Esse movimento coincide com as reduções ocorridas no AE (Auxílio Emergencial), evidenciando a sua importância para a economia do estado.



“O volume de serviços não financeiros também foi influenciado pelos efeitos do fim do AE e do recrudescimento da pandemia no primeiro trimestre, com destaque para o recuo nos serviços prestados às famílias. Em sentido contrário, observou-se aumento em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; e serviços profissionais, administrativos e complementares.

“Indicadores mais recentes sinalizam retomada do consumo das famílias, com aumento das vendas efetuadas com cartões de débito a partir da segunda quinzena de abril. Em relação às atividades turísticas, dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Ceará (ABIH-CE) sinalizam aumento da ocupação de hotéis e similares em maio.

“No mercado de trabalho formal, houve aumento dos postos de trabalho em praticamente todos os setores no primeiro trimestre, segundo dados do Caged. Esse processo de crescimento ocorre desde o início do segundo semestre do ano anterior e diverge dos dados da PNAD Contínua, que registrou recuperação mais modesta do pessoal ocupado e apenas no quarto trimestre. Mesmo com a melhora na ocupação, a taxa de desemprego alcançou 15,6% no último trimestre de 2020 (1,8% superior ao terceiro trimestre considerando a série com ajuste sazonal), reflexo do maior crescimento da força de trabalho.



“A atividade industrial cearense apresentou, comparativamente ao Nordeste e ao país, retração mais intensa no início da pandemia e recuperação mais expressiva no final do segundo e início do terceiro trimestre de 2020. Ao longo do último trimestre, o ritmo de expansão da produção industrial dessas áreas geográficas foi semelhante. Entretanto, no primeiro trimestre de 2021, a indústria do estado novamente descolou do desempenho da região e do país, com retração acentuada em fevereiro e, principalmente, em março, resultando em diminuição de 7,1% na média do trimestre.

“Os segmentos artigos de couro e calçados e bebidas apresentaram as maiores reduções no trimestre. Em contraposição, houve crescimento na fabricação de produtos de metal, com aumento da demanda interna. O desempenho negativo da produção repercutiu na confiança dos empresários que recuou no trimestre encerrado em abril, mas com pequeno aumento no mês, sinalizando possível melhora do setor no curto prazo.

“O saldo das operações de crédito, no primeiro trimestre do ano, registrou crescimento no segmento de pessoas físicas e estabilidade no de pessoas jurídicas. O aumento do crédito consignado e do financiamento imobiliário impulsionaram os empréstimos às famílias.

“A balança comercial cearense assinalou aumento das importações e redução das exportações no primeiro quadrimestre do ano. Os maiores crescimentos nas compras foram em bens de capital e bens intermediários. Nas vendas, destaque para a retração de semimanufaturados, especialmente de ferro ou aço, com parte da produção direcionada para o mercado interno. Em fevereiro de 2021, a recuperação da economia cearense foi interrompida, refletindo decréscimo da renda com o fim do auxílio emergencial e o recrudescimento da pandemia. Para os próximos meses, o aumento da vacinação e a retomada dos pagamentos do AE devem contribuir para o retorno do processo de recuperação da economia do estado, em especial, do setor industrial.”