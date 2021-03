Banco Central: Ceará fechou 2020 com saldo positivo de 29 mil empregos

Revela o Relatório Trimestral do Banco Central, divulgado na manhã desta sexta-feira, que o Ceará encerrou 2020 com saldo positivo de 29,4 mil empregos formais, advindos, principalmente, de atividades administrativas, indústria de transformação e construção civil.

O documento, relativo ao último trimestre do ano passado, mas com uma síntese do que se passou drante todo o ano de 2020, assinala que a balança comercial cearense registrou deficit de US$ 559,5 milhões em 2020 (US$ 81,6 milhões em 2019), decorrente do aumento de 2,5% das importações e da redução de 18,5% das exportações, diferenciando do desempenho do país.

O Relatório do Banco Central, relativo à performance da economia cearense (ele aborda, também, Pernambuco e Bahia), é o seguinte, na íntegra:

No primeiro bimestre de 2020, o estado do Ceará registrava crescimento gradual e moderado da atividade econômica: comércio favorecido pelo crescimento salarial em alta e melhor desempenho do crédito e indústria e serviços em recuperação. Com o cenário da pandemia da Covid-19, iniciado em março, a economia foi negativamente impactada no segundo trimestre.

O segundo semestre foi marcado pela recuperação parcial e indicadores econômicos do início de 2021 apontam para acomodação da atividade. A redução dos programas de manutenção da renda e a ampliação da taxa de desemprego concorrem para arrefecer essa retomada.

No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 16,7% em relação ao trimestre anterior (favorecido pela base deprimida de comparação), conforme dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), impulsionado pela indústria e serviços. No ano, até setembro, acumula retração de 5,0%, com queda em todas as atividades, exceto agropecuária. Dados mais tempestivos do nível de atividade mostram continuidade da recuperação, com crescimento de 2,5% do IBCR-CE no quarto trimestre (9,4% no terceiro).

As vendas do comércio ampliado retraíram 5,0% em 2020, de acordo com dados da PMC divulgados pelo IBGE, com queda de 11,1% na comercialização de combustíveis e lubrificantes e de 6,6% na de veículos, motocicletas. Destaque para as altas nas vendas de material de construção (+5,8%) e de hipermercados, supermercados (+1,8%); enquanto o volume de prestação de serviços não financeiros, fortemente influencado pelos efeitos da pandemia, registrou recuo de 13,6% no ano, de acordo com dados da PMS do IBGE, com destaque para o recuo de 41,0% nos serviços ligados às atividades turísticas.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), divulgado pela Fecomércio-CE, esteve, no primeiro bimestre do ano, 6,7 p.p. inferior ao mesmo período de 2020; tendo a Expectativa Futura do Consumidor (IEF) se mantido em igual patamar, na comparação. Segundo a PIM do IBGE, a produção cearense cresceu 6,0% no quarto trimestre comparativamente ao terceiro, patamar próximo ao verificado na região, 6,3%, na mesma base, dados dessazonalizados. Na comparação, apenas alimentos e minerais não metálicos registraram retração.

Em 2020, a indústria cearense recuou 6,1%, com maiores quedas em vestuário, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produtos de metal e artigos de couro. Em contraposição, houve crescimento na fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo, de biocombustíveis e de fabricação de produtos alimentícios.

A confiança dos empresários cearense, compilada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), recuou em janeiro de 2021, mas permanece em área de otimismo. O Índice de Confiança do Empresariado Industrial registrou 58,8 pontos, decrescendo 4,4 p.p. na comparação com dezembro e 6,6 p.p. relativamente a janeiro de 2020.

O mercado de crédito cearense, em 2020, registrou expansão significativa, com destaque para a demanda de pessoas jurídicas no contexto da pandemia, atendida, em grande parte, pelos programas emergenciais, com destaque para Pronampe e PEAC. Os empréstimos totais no estado aumentaram 13,5% no ano (7,6% em 2019) . O saldo dos financiamentos às empresas cresceu 16,6% (variação de -1,2% no ano anterior), com destaque, além dos programas emergenciais no crédito direcionado, para arredamento mercantil e capital de giro. Os empréstimos para as famílias cresceram 11,7% em 2020, abaixo dos 14,5% registrados no ano anterior, ressaltando-se o crescimento de outros créditos livres; e, em sentido contrário, o decréscimo no cheque especial.

Dados do Caged demonstraram a criação de 36,4 mil postos de trabalho formais no último trimestre de 2020, liderada pelo comércio, indústria de transformação, atividades administrativas e alojamento e alimentação. O índice do emprego formal, dados dessazonalizados, registrou alta 1,8% no período. O estado encerrou 2020 com saldo positivo de 29,4 mil empregos formais, advindos, principalmente, de atividades administrativas, indústria de transformação e construção civil. No âmbito fiscal, a arrecadação de ICMS no estado se mostrou mais resiliente, com expansão nominal, enquanto os repasses federais mostraram recuo. O volume de ICMS atingiu, em 2020, R$13,2 bilhões, alta nominal de 0,6% ante 2019, dados da Cotepe.

As transferências da União, excluídos os valores destinados ao Fundeb, decresceram 4,1% totalizando R$9,8 bilhões, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A balança comercial do Ceará registrou deficit de US$ 559,5 milhões em 2020 (US$ 81,6 milhões em 2019), decorrente do aumento de 2,5% das importações e da redução de 18,5% das exportações, diferenciando do desempenho do país. A redução das exportações (queda de 6,1% no quantum e 13,2% nos preços), foram impactadas, principalmente, pelos menores embarques de couros e peles, 33,4%, ceras vegetais, 31,5%, produtos semimanufaturados de ferro e aços, 20,7%, e demais produtos

semimanufaturados, 24,3%.

O IPCA da Região Metropolitana Fortaleza (RMF), no último trimestre de 2020, variou 3,12% (1,55% no terceiro), com aceleração nos preços livres, principalmente, passagem aérea, transporte por aplicativo, alimentação no domicílio e cursos regulares. Em contrapartida, os preços monitorados desaceleraram 0,15p.p., devido a menor reajuste em gasolina e queda em gás veicular.

Em 2020, a inflação da RMF, 5,76%, situou-se acima do registrado no país, resultado, principalmente, pela maior variação dos preços de alimentos, que possuí peso relativo mais elevado no estado.

A atividade econômica no Ceará no final de 2020 manteve-se em recuperação, com retomada, principalmente, dos serviços e da indústria em ambiente de aumento da mobilidade. Para os próximos meses, o cenário é bastante incerto, em parte, pela pouca previsibilidade associada à evolução da pandemia e ao ajuste dos gastos públicos. Por outro lado, espera-se continuidade do crescimento da indústria, em linha com as expectativas em área de otimismo dos empresários e o baixo nível de estoques.