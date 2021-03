Balança comercial do Ceará tem déficit de US$ 210 milhões em janeiro

Revela o Ceará em Comex, do Centro Internacional de Neócios (CIN) da Fiec: a balança comercial do Ceará (exportações x importações) registrou no recente mês de fevereiro um déficit de US$ 210 milhões.

Em comunicado distribuído nesta quarta-feira à imprensa, o CIN informa que as exportações cearenses somaram, em fevereiro, US$ 132,8 milhões, uma redução de 4% em comparação com o mesmo período de 2020.

Mas, se for comparado com o mês anterior, de janeiro, as vendas de mercadorias cearenses para o estrangeiro cresceram 25,5%.

No que se refere ao acumulado deste ano, as exportações alcançaram US$ 238,6 milhões, queda de 30,2% se comparado com os dois primeiros meses do ano passado.

Por sua vez, as importações também registraram desempenho negativo. Elas alcançaram US$ 211 milhões, o que corresponde a uma redução de 10,7% em relação a janeiro de 2020.

Porém, se a comparação for feita com o mês de janeiro deste ano, apura-se um incremento de 37,4%.

No acumulado deste ano, as importações somaram US$ 449 milhões, um crescimento de 9% no acumulado de 2021.

A participação da pauta exportadora cearense na balança comercial do Nordeste é de 10,78% e no âmbito nacional se mantém em 0,77%.

As importações cearenses representam nos âmbitos regional e nacional, 15,69% e 1,45%, respectivamente, quando analisados os resultados de 2021.