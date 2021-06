Avicultura cearense já opera no modo ambiental sustentável

Empresas cearenses do agronegócio já operam dentro do princípio EGS, ou seja, com práticas sociais, ambientais e de boa governança. Uma delas é a Avine, uma das gigantes da avicultura do Ceará, com atuação em todo o Nordeste e nos estados nortistas do Tocantins, Pará e Amapá.



Produzindo 1,5 milhão de ovos por dia, a empresa cumpre procedimentos ambientais que fazem parte do seu dia a dia e, ainda, aplica soluções avançadas de gestão ambiental em suas granjas.



Por exemplo: a Avine utiliza corretas soluções no manejo dos seus resíduos e na manutenção de coberturas verdes e da mata nativa, e planta, anualmente, 25 mil mudas de diferentes espécies de árvores, preservando o meio ambiente e garantindo a biossegurança na operação da empresa.

Fundada em 1992 por Airton Carneiro, um apaixonado pela avicultura, a Avine, hoje dirigida pelo seu filho Airton Júnior, já recebeu dezenas de premiações, destacando-se a que, em 2016 e 2017, a incluiu entre as melhores organizações para se trabalhar, conferido pela GPTW.

Toda a ração que alimenta seu plantel de aves é produzida pela própria Avine, que para isso mantém uma equipe de zootecnistas e veterinários, que balanceiam a dieta conforme a idade e espécie da ave.

João Jorge, presidente da Associação Cearense de Avicultura (Aceav), diz que o padrão de qualidade do que produz a Avine é o mesmo das demais empresas avícolas do Ceará, que consolida sua posição de vanguarda na região nordestina, ampliando sua presença nos mercados do Norte e do Nordeste.

DOMUS INCORPORADORA ABRE FRANQUIAS

Uma das mais antigas empresas da construção civil cearense, a Domus Incorporadora está franqueando sua marca e seu modelo de gestão.

A primeira franquia foi aberta em São Paulo, onde o franqueado já iniciou as obras de dois condomínios de alto padrão.

Hygor Guerreiro, diretor da Domus, informa que a meta da empresa é ter, até o fim deste ano, 10 franquias em Fortaleza e em outras cidades brasileiras.

GRANITOS: CEARÁ EXPORTA SEM AGREGAR VALOR

Crescem as exportações cearenses de granitos e mármores, incluindo as da Ceará Stones, cuja produção mensal é de 1.500 metros cúbicos.

Flávio Gomes, sócio e diretor da empresa, cuja jazida se localiza em Santa Quitéria, informa que 60% desse volume destinam-se à exportação para clientes dos Estados Unidos, Europa e Ásia – a China no meio.

Os restantes 40% são absorvidos pelo mercado interno brasileiro.

Toda a exportação é feita pelo Porto do Pecém.

As pedras mais exportadas são o granito Branco Ceará e os quartzitos Matira e Titanium.

Mas há um problema antigo ainda não resolvido e bem distante de uma solução:

Quase todo o granito cearense é exportado em blocos, em estado bruto, sem agregar valor, vantagem que tem o importador europeu, norte-americano ou asiático, eu o beneficia, tornando-o um artigo caro e de alto luxo.

Essa situação só mudará quando – e se – as grandes empresas beneficiadoras do Espírito Santo instalarem unidades industriais na ZPE do Ceará, em Pecém, algo que já deveria ter acontecido.

Pela demora com que isso vem sendo tocado, parece até que enterraram uma caveira na geografia da ZPE cearense. Surge uma pergunta: de quem é a culpa? Dos capixabas, da ZPE ou da CIPP S/A?

CASA DOS VENTOS VENDE ENERGIA EÓLICA

Líder em investimento em energias renováveis no Brasil, a Casa dos Ventos, controlada pelo empresário cearense Mário Araripe, celebrou contrato de compra e venda de energia com a Energisa Comercializadora, do Grupo Energisa, maior companhia privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro.



O acordo, com duração de 15 anos, prevê o fornecimento de energia a partir de 2023, com o que se ampliará a participação de energias renováveis no portfólio da Comercializadora.

O contrato encerra a rodada de comercialização da energia referente à primeira fase do Complexo Eólico Rio do Vento, em implantação no vizinho Rio Grande do Norte, que entrará em operação no segundo semestre deste ano, com 504 MW de capacidade instalada.

A segunda etapa terá potência adicional de 534 MW e já vem sendo transacionada.

CEARENSE PRESIDIRÁ CONSELHO DE ÉTICA DO ALGODÃO

Criado em 2007 para promover os princípios da ética e zelar pelo bom relacionamento entre os participantes da cadeia brasileira do algodão, o Conselho de Ética do Algodão será presidido, pela primeira vez e pelos próximos dois anos, por um cearense, o engenheiro Sérgio Armando Benevides Filho.

Benevides é o coordenador do Comitê do Algodão da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) e gerente de compras de algodão da Têxtil União, de Fortaleza, e da Valência Têxtil, da Bahia, ambas integrantes do grupo empresarial controlado pelo cearense Mário Araripe, que também controla a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de projetos de energias renováveis do país.

Sérgio Benevides Filho representará a ABIT naquele colegiado, do qual participam, ainda, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) e a Bolsa Brasileira de Mercadorias/Junta de Corretores.

Entre as atribuições do Comitê de Ética do Algodão está a mediação de conflitos mediante a concordância prévia das partes envolvidas.

COMÉRCIO ABERTO! ESTE É O APELO

Está na hora de a atividade comercial voltar ao seu horário normal -- de 9 às 19 horas, as lojas de rua, e de 10 às 22 horas, as de shopping - - como pediu ontem o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante.



Se há um setor da atividade econômica que tem seguido à risca os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia da Covid-19, é o do comércio varejista – um bom exemplo, aliás, a ser citado e seguido.

No correto entendimento do líder da CDL Fortaleza, quanto mais extenso for o tempo de funcionamento das lojas, menor será a possibilidade de aglomeração, mesmo porque os comerciantes estão, pessoalmente, comprometidos com a obediência às orientações das autoridades sanitárias.

PORTO DO MCURIPE: EM AGOSTO, O LEILÃO

Está marcado para o próximo dia 13 de agosto, na Bolsa B3, em São Paulo, o leilão de concessão à iniciativa privada do Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto do Mucuripe.

O edital foi publicado ontem pela Agência Nacional de Transportes Aqaviários (Antaq).

Os interessados na concessão deverão entregar suas propostas financeiras até o dia 10 de agosto.

Esse terminal, tecnicamente chamado de MUC-01, bateu, no ano passado, o recorde de movimentação de trigo no país – 1,2 milhões de toneladas, mais do que a registrada no porto de Santos, de 1,05 milhão de toneladas.

ROUBO DE CABOS AFETA TELECOMUNICAÇÕES

Em 2020, 6,679 milhões de clientes em todo Brasil tiveram seus serviços interrompidos pelo roubo ou furto de cabos das redes de telecomunicações.

O número representa quase duas vezes a população do Uruguai, segundo informa a Conexis, entidade que reúne as empresas de telecomunicações que operam no Brasil.

A quantidade de clientes afetados é 34% maior do que o registrado em 2019, quando cerca de 5 milhões de usuários tiveram os serviços interrompidos.



Foram 4,6 milhões de metros de cabos roubados ou furtados, um aumento de 16% em relação ao registrado em 2019, quantidade suficiente para cobrir a distância entre o Oiapoque (Amapá) e Chuí (Rio Grande do Sul) mais a distância entre as cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (Minas Gerais).

UMA CRISE ANUNCIADA

Esta coluna já disse e o repete agora: o Brasil caminha rapidamente para um grave impasse político.

A CPI da Covid, presidida, vice-presidida e relatada por três adversários do presidente Bolsonaro, dois dos quais enrolados em processos de corrupção, acelera seus trabalhos e, ajudada por parte da mídia, alicerça um processo de impeachment contra o Chefe do Governo.

Há, porém, de ser reconhecida a incrível capacidade que tem o presidente da República de produzir, com suas diárias declarações, um problema atrás do outro.



Apesar de tantos problemas, o dólar cai e a Bolsa B3 segue operando em torno dos 130 mil pontos.



PACOTE DE BIDEN AJUDA BOLSAS NA EUROPA

Bolsas europeias em alta na boleia da declaração feita ontem pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que anunciou acordo com os republicanos para a aprovação do seu pacote de US$ 959 bilhões para obras de infraestrutura no país.

O preço do petróleo, no mercado internacional, continua subindo, chegando na manhã desta sexta-feira à cotação de US$ 75,69 por barril. É a quinta semana consecutiva de alta.