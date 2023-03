Audiência Pública para a revisão de tarifas de energia da Enel-Ceará

Está sendo realizada desde as 9 horas da manhã desta quinta-feria, a Audiência Pública 004/2023, promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cujo objetivo é o de obter contribuições para o aprimoramento da proposta referente à Revisão Tarifária Periódica da Enel Distribuição Ceará, que entrará em vigor a partir de 22 de abril de 2023.

O evento realiza-se no auditório do Sebrae, na Avenida Monsenhor Tabosa 777, na Praia de Iracema, e é presidida pela diretora da Aneel, Agnes da Costa.

Na audiência, também serão colhidas contribuições para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC, para o período de 2024 a 2028.

A audiência ocorre após a abertura de Consulta Pública sobre a Revisão Tarifária Periódica da Enel Distribuição Ceará, que atende cerca de 3,8 milhões de unidades consumidoras em 184 municípios do estado.



O prazo para o envio de sugestões à CP004/2023 iniciou em 25 de janeiro de 2023 e se encerrará no dia 10 de março. Pela proposta, as tarifas da concessionária deverão ser reajustadas nos seguintes índices: