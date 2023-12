ArcelorMittal Pecém ganha 10 de 12 premios do Steel Chalange

Página patrocinada por:

Festa na ArcelorMittal Pecém, que foi a grande vencedora das Américas na etapa regional do Steel Challenge-18 (Desafio Internacional do Aço), emplacando 10 posições no Top 12 do concurso na categoria regional das Américas de profissionais da indústria, além de ter realizado treinamento para quatro vencedores na categoria estudantil.

A conquista qualifica a ArcelorMittal para a etapa mundial, em abril de 2024, que ocorrerá em Londres (Inglaterra) durante encontro das lideranças globais do mundo siderúrgico.

"É um motivo de muito orgulho para a ArcelorMittal ter participado desse concurso. Ter esse destaque é algo que torna o nosso time referência de excelência. Isso está totalmente alinhado aos nossos valores de qualidade e liderança. Ver essas pessoas que estão usando seu conhecimento para fazer a diferença no mundo e levar o nome da ArcelorMittal e do Brasil para o mundo é motivo de muito orgulho para todos nós", reconhece o diretor técnico da ArcelorMittal Pecém, Welington Guidoni.



Organizado pela World Steel Association (WSA), o campeonato promove aprendizagem e coloca as habilidades dos inscritos à prova. Durante esta rodada, os concorrentes usaram simuladores para a produção de um aço de alto carbono C90D3 para aplicação de steel cord (cordonéis de aço) para reforço de pneus. Tudo isso buscando os melhores índices de custo de produção, atendimento às características solicitadas e excelência do produto em uma imersão que durou 24 horas entre os dias 29 e 30 de novembro.



"Foram dois meses de treinamento muito árduo. O nível de dedicação foi altíssimo. Foram também 24 horas de desafio, algo que exige muito, mentalmente e fisicamente da pessoa. Após superar tudo isso, ser recompensado com o pódio do steelChallenge das Américas é gratificante. Nós temos uma equipe de mentores fenomenal, não teríamos conseguido o resultado de um pódio 100% ArcelorMittal sem o trabalho deles. Agora vamos trabalhar não só para trazer o título mundial, mas para todos os anos colocar a ArcelorMittal no top 5", celebra o cearense Caio Andrade, vencedor da etapa regional da categoria industrial e analista de produção na ArcelorMittal na unidade Pecém.



A ArcelorMittal Pecém, além de contar com nove empregados participantes — sob a instrução de Alex Nascimento, Fernando Viana e Daniel Gouveia — estimulou a participação dos alunos do curso de graduação em Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da doação de 21 vouchers de inscrições e treinamento específico.



“Esse reconhecimento vai gerar um impacto muito grande na minha carreira. Depois desse desafio, consegui me decidir e quero a parte de siderurgia e me decidi graças a esse contato que eu tive com o simulador. Quero agradecer a ArcelorMittal, que realmente deu um grande apoio aos estudantes. Vou tentar me aprimorar muito mais para conseguir trazer a taça mundial para o nosso Ceará”, compartilha Alex Nascimento, gerente de infraestrutura interna da ArcelorMittal Pecém e coordenador dos participantes do steelChallenge.

Eis o ranking Arce,lorMittal na categoria industrial das Américas:

1 - Caio Andrade (ArcelorMittal Pecém); 2 - Leandro Rodrigues Ribeiro (ArcelorMittal Pecém); 3 - Julio Cesar Magalhães (ArcelorMittal Pecém); 4 - Pedro Souza (ArcelorMittal Pecém); 5 - Darlan Cavalcante (ArcelorMittal Pecém); 6 - Renardir Peixoto Maciel Junior (ArcelorMittal Pecém); 7 - Lucas Sousa Uchoa (ArcelorMittal Pecém); 9 - Aline Meneses (ArcelorMittal Pecém)

10 - Ewerton Augusto Freitas (ArcelorMittal Tubarão, unidade no Espírito Santo); 12 - Felipe Saldanha (ArcelorMittal Pecém)

A conquista regional dos primeiros lugares na categoria industrial e estudantil é resultado de um processo de preparação e estímulo ao conhecimento técnico sobre os nossos processos siderúrgicos conforme relatos dos nossos instrutores.

Cada participante que concluiu com êxito a simulação receberá um certificado da SteelUniversity. Além disso, eles ganharam acesso a uma ampla gama de recursos de aprendizagem, incluindo cursos de e-learning, modelos 3D interativos e simulações práticas projetadas para aprimorar seus conhecimentos sobre a indústria siderúrgica.

Os campeões regionais Caio Andrade (Indústria) e João Pedro Tabosa (Estudantil) receberão prêmio em dinheiro, certificado da etapa regional e convite para a etapa mundial, que será disputada em abril de 2024. Os vencedores globais serão reconhecidos em uma cerimônia de premiação com as principais empresas siderúrgicas do mundo.

A ArcelorMittal Pecém é uma unidade do Grupo ArcelorMittal do segmento de aços planos localizada em São Gonçalo do Amarante, no litoral do Ceará, no Nordeste brasileiro. A empresa produz diversos tipos de aço, sendo uma das indústrias do setor mais recentes do Brasil e do mundo, além de estar instalada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE) e integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).