Após 9 anos, Santa Lúcia volta com farinha e macarrão

Depois de nove anos fora do mercado, o grupo cearense Santa Lúcia, pilotado pelo industrial e, também, agricultor Alexandre Sales (ele planta e colhe trigo na Capada do Apodi) retornou ao universo da moagem de trigo e da indústria de massas.

Sua novíssima fábrica, construída na vizinha Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na qual foram investidos mais de R$ 20 milhões e para a qual foram contratados 100 colaboradores, começou a produzir, com a marca “Puríssima”, vários tipos de macarrão.



Com uma novidade – a inédita embalagem de 500 gramas, além da tradicional, de 1 quilo.

Sales antecipa à coluna outra boa informação: no segundo semestre deste ano, a Santa Lúcia começará a operar sua linha de biscoitos, mas seu moinho já produz e comercializa, com a marca “Damezza”, vários tipos de farinha de trigo não só ensacados para a indústria panificadora, mas também para o uso doméstico, igualmente com embalagem de 500 gramas.



Esta é só a primeira fase da nova etapa de atividade da renascida Santa Lúcia, cujo complexo industrial original – de moinho e fabrica de massas e biscoitos – foi vendido por R$ 90 milhões, em 2012, ao Grupo M. Dias Branco, um portento que segue consolidando sua posição de líder nacional desse disputado mercado.

A segunda etapa, segundo a estratégia de Alexandre Sales, prevê a verticalização total da Santa Lúcia, para o que, com o apoio da Embrapa Trigo, sediada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, faz investimento no cultivo desse cereal no excelente solo da Chapada do Apodi, no Leste cearense.



Faz três anos que Alexandre Sales, apoiado na consultoria dos técnicos da Embrapa, se tornou triticultor. Hoje, ele sorri de contentamento, porque todos os projetos-piloto desenvolvidos no Apodi deram resultados muito além do esperado, com uma produtividade que chega a superar à das regiões produtoras do Sul do país.



Dentro de três anos, ou menos, a Santa Lúcia estará a produzir seu próprio trigo, reduzindo muito a importação dessa matéria prima.



CORTES NO ORÇAMENTO AFETAM PROJETO S. FRANCISCO

Atenção! Acendeu a luz vermelha no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e nos governos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Informações procedentes de Brasília, captadas junto a fontes com trânsito no MDR, indicam que os cortes que foram feitos no Orçamento Geral da União (OGU) para este ano de 2021 causarão prejuízos graves ao Projeto S. Francisco de Integração de Bacias.



Também sofrerão cortes as dotações destinadas aos programas de irrigação do Dnocs e da Codevasf.

O Ceará será diretamente atingido pelos cortes, pois as verbas previstas para a continuação das obras de construção do Cinturão das Águas (CAC) também serão amputadas como resultado do acordo celebrado pelo Palácio do Planalto com os líderes do Congresso Nacional, em torno do OGU.

A leitura correta da informação é esta: pressionado pelos partidos do Centrão, que precisam de obras federais nos seus redutos eleitorais, o presidente Bolsonaro teve de perder os anéis de vários projetos importantes, como o São Francisco, para ficar com os dedos de sua frágil base parlamentar, que será necessária e valiosa caso surja um pedido de impeachment.

Se, pelo menos, essa barganha resultasse na rápida tramitação e votação das reformas tributária e administrativa, o mal seria menor, mas acontecerá, exatamente, o oposto: a CPI da Covid, constituída e prestes a iniciar seus trabalhos por ordem do STF, atrasará e talvez até inviabilize totalmente a agenda do Congresso, o que significará transferir para o ano eleitoral de 2022 a votação de ambas as reformas.

PANDEMIA: CAMILO OBEDECE À CIÊNCIA NA REABERTURA

Obediente à orientação da equipe de sua Secretaria de Saúde, capitaneada pelo secretário Dr. Cabeto, a qual é sustentada pelo que recomendam as orientações científicas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o governador Camilo Santana continua aliviando, paulatinamente, a interdição a que seguem submetidas, no Ceará, algumas atividades econômicas por causa da pandemia da Covid-19.

Assim, as barracas de praia já podem reabrir a partir de hoje, mas só das 10 às 16 horas (as famílias com filhos de pouca idade costumam frequentar a praia a partir das 9 horas).

Por sua vez, as academias de ginástica também reabrirão em horário mais elástico: de 6 às 18 horas, porém com apenas 25% de sua capacidade.



“Não é o ideal, mas é o primeiro alívio, pois já estávamos na UTI do desespero, respirando por aparelhos”, comentou o dono de uma rede de academias.

Os templos cristãos – católicos e evangélicos – que já estavam autorizados a funcionar receberam autorização para ampliar a presença de fiéis, que passa de 10% para 25% da capacidade de cada presbitério.



D. José Antônio Marques, arcebispo de Fortaleza, autorizou a reabertura das igrejas católicas, de acordo com o decreto do governador.

Jamais proibida, mantém-se a circulação de ônibus e metrôs, que, apesar de gerar aglomeração, não causou, até agora, qualquer caso notificado de contaminação entre seus passageiros.

Prossegue, também, o toque de recolher durante os fins de semana – sábados e domingos – das 20 às 5 horas.

Há, naturalmente, protestos a favor e contra o novo decreto governamental, mas as restrições só abrandarão quando se registrar uma queda maior e constante dos novos casos e do número de óbitos causados pela Covid-19.



Enquanto isso, prossegue, na velocidade de cruzeiro, a vacinação dos cearenses, que se acelerou principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza.

É muito possível que, até o fim do próximo mês de maio, todas as atividades econômicas, incluindo a de bares e restaurantes, retornarão à normalidade. Amém!



Por falar em Covid-19: o Brasil, que é o quinto país que mais faz vacinação anti-Covid no mundo, atrás apenas dos que produzem vacinas (Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido), bateu novo recorde: vacinou em um único dia 1,8 milhão de pessoas.

Mais uma sobre o Brasil, que é o 13º maior emissor mundial de CO2.

O maior é a China, que, em megatoneladas, emite 10.175; depois, os Estados Unidos, cujas emissões alcançam 5.285; em terceiro, a Índia, com 2.616; o Brasil emite 466.



MÍDIA DO RIO E SÃO PAULO JÁ OLHA TASSO

Um empresário carioca, que frequentemente tem conversa com o senador Tasso Jereissati, contou ontem à coluna que o parlamentar cearense do PSDB “não terá qualquer dificuldade para vencer o governador João Dória, com ou sem prévias internas no partido, na corrida para a escolha do candidato tucano à presidência da República em 2022”.



A mesma fonte salientou que o nome de Jereissati cresce “muito rapidamente” na mídia do eixo Rio-São Paulo, “o que é um bom sinal”.



Ontem, Tasso admitiu que pode disputar as prévias, o que quer dizer o seguinte: ele já tem o apoio da maioria da legenda.

Esta coluna já disse e o repete agora: Tasso Jereissati prima pela discrição. Se ele se tornar candidato a presidente pelo PSDB, terá sido por decisão da maioria dos líderes do tucanato e dos demais partidos que se juntarão a uma aliança a ser constituída para apoia-lo.

UM ‘POADCAST’ QUE TEM TOM BARROS E LYA QUIDERÉ

Com a presença do jornalista Tom Barros, do Sistema Verdes Mares, entrou no ar o “Surra de Conversa”, um “poadcast” (espécie de programa de rádio que pode ser ouvido a qualquer hora pela internet) criado pela agência Delantero e que reúne nomes de vários segmentos da cultura, arte, jornalismo e gastronomia.

Nesse “poadcast”, além de Tom Barros, estão a chefe de cozinha Lya Quinderé e o compositor e sanfoneiro Renno.

CONTA DE LUZ FAZ SUBIR RECEITA DO ICMS

Por causa do recente aumento da conta de luz elétrica do cearense – pessoa física e jurídica nas cidades e na zona rural – a arrecadação tributária do Governo do Estado será incrementada a partir deste mês.

Os setores de energia elétrica e de telecomunicação -- aforao do comércio que, por causa da Covid-19, viu cair espetacularmente o seu faturamento – são os que lideram a receita do ICMS, aqui e em todos os demais estados.



NA CHAPADA, 1.500 HECTARES DE ALGODÃO

Na Chapada do Apodi, Leste cearense, na geografia do município de Limoeiro do Norte, estão sendo cultivados 1.500 hectares de algodão.

Esse cultivo é feito por pequenos agricultores em parceria com uma grande empresa cearense da indústria de tecelagem.

A semente utilizada nesse plantio foi criada e desenvolvida pela Embrapa Algodão, cujos técnicos estão prestando consultoria ao projeto.



Por enquanto, as perspectivas de colheita e de produtividade são excelentes. Tudo vai depender das próximas chuvas.

Até agora, a umidade do solo, garantida pelas precipitações registradas na Chapada de janeiro até agora, está garantindo uma boa safra. Essa expectativa persistirá se caírem novas chuvas, mesmo que de pouca intensidade.

TIJUCA INVESTE NO CULTIVO DE EUCALIPTO

Empresa de avicultura (ela produz, diariamente, 1,5 milhão de ovos, além de carne de frango, tudo comercializado no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão), a Tijuca Alimentos investe na pecuária leiteira e, agora, também, na promissora área do florestamento.

A Tijuca já cultiva, na geografia do município de Beberibe, no litoral Leste do Ceará, 400 hectares de eucaliptos.

Todas as árvores já alcançaram a idade adulta e, dentro de mais alguns meses, entrarão na fase de corte.

Na Europa, um eucalipto ou um pinheiro alcança a idade de corte com 14anos; no Brasil, na metade desse tempo.

OPERDORA OI INVESTE R$ 204 MILHÕES NO CEARÁ

Durante o ano passado de 2020, a operadora Oi investiu R$ 204 milhões no Ceará, com foco na expansão de sua rede de fibra ótica.



Com sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com fibra, a companhia registrou nesse período um aumento de mais de 80% no número de clientes no Ceará, número bem acima da média do mercado que foi de 45%.



A companhia oferece a fibra ótica nas cidades de Juazeiro do Norte e Fortaleza e conta com 65 mil clientes, além de mais de 450 mil residências aptas a receber o serviço.



No mercado corporativo, a companhia vem investindo em soluções digitais, cujo serviço registrou aumento de 42% em receita de TI no Ceará em 2020.

A infraestrutura de fibra ótica da Oi é estratégica, pois suporta as soluções de TI oferecidas ao mercado e que demandam estabilidade da rede com elevada taxa de conexão.

OS MAIORES DE 50 ANOS SUSTENTAM AS FAMÍLIAS

Atentem para esta informação:

Segundo divulgação recente do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil bateu em 14,3 milhões de pessoas.



A realidade pode ser ainda mais difícil para as pessoas acima de 50 anos, mesmo que tenham experiência e qualificação, como indica o levantamento feito pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados): até setembro de 2020, 438,1 mil profissionais dessa faixa etária foram demitidos, o que significa que cerca de 8 em cada 10 vagas eliminadas eram ocupadas por profissionais com mais de 50 anos.

O cenário é ainda mais delicado se for considerado que a população brasileira está envelhecendo [o número de idosos com 60 anos cresceu 18% em cinco anos, conforme revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua] e que muitas famílias dependem da renda dos mais velhos para sobreviver.



De acordo com estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), quatro em cada dez brasileiros maiores de 60 anos são responsáveis pelo sustento de seus lares.

Para a professora de Gestão de Recursos Humanos da Estácio, Míria Reis, a questão cultural pode ser um entrave na contratação de pessoas mais velhas.



“Na década de 1980, quando iniciei minha atuação em RH, aos 40 anos o profissional era considerado velho para o mercado de trabalho.



“Apesar de todas as mudanças ocorridas desde então, e dos discursos de inclusão, igualdade e diversidade, os desafios persistem. Observamos nas empresas que o percentual de profissionais com idade acima de 60 anos é mínimo”, explica a especialista em gestão empresarial.

Por isso, de acordo com a docente da Estácio, a maioria dos desocupados com mais de 50 anos aproveitam sua sólida formação para atuar como consultores e manter-se no mercado. Por mais que iniciativas de mudança do quadro sejam tímidas, Míria Reis destaca que algumas empresas contam com programas específicos para esse público.