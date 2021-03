Apodi e UFC fazem parceria para uso da Inteligência Artificial

Deram-se as mãos, mais uma vez, a Companhia de Cimento Apodi e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

A nova parceria tem o objetivo de implantar uma plataforma inteligente de gerenciamento do sistema de forno de cimento da fábrica da Apodi em Quixeré, na Chapada do Apodi, 20 quilômetros ao Sudeste de Fortaleza.

Com o novo projeto, que faz uso de algoritmos de Inteligência Artificial, a ideia é desenvolver um sistema para automatizar o moinho e o forno de clínquer (matéria-prima do cimento), com o objetivo de reduzir as paradas do forno e o consumo de energia e de água e aumentar a produtividade.

O projeto faz parte do programa “Apodi 4.0”, iniciado em 2019, que visa implementar processos do conceito Indústria 4.0 na produção – com investimento avaliado em R$ 230 milhões nas unidades Pecém e Quixeré até 2030.

Em 2019 houve a primeira parceria com a UFC Russas, que desenvolveu um software integralmente cearense e aumentou em cerca de 10% a produção de cimento da fábrica de moagem da Apodi no Pecém, com uso de algoritmos de inteligência artificial na automação do moinho.



Para o gerente da fábrica da Apodi em Quixeré, Marco Aurélio, o projeto é uma mostra do potencial das parcerias entre a universidade e o setor produtivo.

“Quebramos o paradigma do distanciamento entre academia e indústria e estamos sempre abertos a novas parcerias. Além do aumento da produtividade, o primeiro projeto na unidade Pecém possibilitou a Apodi fortalecer os laços com a UFC, robustecer nosso conhecimento sobre Inteligência Artificial e servir como base para esse novo sistema a ser implantado em Quixeré”, afirma ele.



Marco Aurélio sinaliza ainda que, quando o projeto for concluído, será possível ter muitos benefícios como a redução da energia e um melhor rendimento da fábria.

“Essa redução não se dá necessariamente pelo menor consumo de combustíveis, ela pode se dar também pelo aumento da produtividade. Nossa expectativa é que uma dessas duas coisas consiga trazer o retorno do investimento”, conclui.



No projeto para a fábrica da Apodi em Quixeré, a investigação e o desenvolvimento de algoritmos envolvem oito professores-pesquisadores e alunos do Laboratório de Tecnologias Inovadoras (LTI) do campus da UFC em Russas, sob a coordenação do professor Dmontier Aragão, do curso de Engenharia da Produção.

A equipe trabalha no projeto desde outubro passado e a expectativa é de que os sistemas de automação fiquem prontos em um ano e meio.

“O desafio neste projeto é um pouco maior: enquanto no Pecém tínhamos um moinho que trabalhava com 60 a 90 toneladas de cimento/hora, em Quixeré temos um processo que pode chegar a mais de 250 toneladas/hora na moagem de matéria prima. O processo de fabricação do clínquer é bem mais complexo do que a moagem do material. A gente espera muitos bons resultados para a empresa, como a redução do consumo de matéria-prima, de energia térmica, de energia elétrica e água, além da melhoria do rendimento da produção. Esperamos também muito conhecimento e valor agregado para a universidade”, avalia o professor Dmontier Aragão.