Apmiec entrega ao BNB Selo de Assiduidade Apimec

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB), recebeu o Selo de Assiduidade da Apimec Brasil, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil.

É a quarta vez que o BNB recebe a comenda em reconhecimento por sua atuação em linha com a boa governança corporativa, a transparência na apresentação de contas e equidade na divulgação das informações.

A entrega do selo foi feita pelo vice-presidente da Apimec Brasil, Célio Fernando Melo, durante a reunião pública de divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre.