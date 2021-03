Águas do S. Francisco descem Cachoeira de M. Velha e chegam ao Salgado

Atenção!

Descendo, por gravidade, em bom volume e em alta velocidade, as águas do Rio São Francisco entraram, na manhã desta terça-feira, no leito do rio Salgado, que as levará até o Jaguaribe, pelo qual chegarão ao seu destino no Ceará - o açude Castanhão.

O rio Salgado é formado pelo encontro das águas dos rios Batateiras e Riacho dos Porcos, em Missão Velha.

Antes de alcançarem o leio cheio do Salgado, as águas do S. Francisco desceram a Cachoeira de Missão Velha, num espetáculo da natureza (veja o vídeo) que documenta, também, o grande volume de água liberado pela barragem do Jati, no Sul do Estado, onde o Canal Norte se bifurca, indo uma parte da água para a Paraíba e o Rio Grande do Norte e outra para o Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

São 10 metros cúbicos de água liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em comum acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Ceará.

Uma fonte da Secretaria de Recursos Hídricos reafirmou seu prognóstico de que, em 20 dias, ou um pouco mais, as águas do São Francisco chegarão ao Castanhão, tornando realidade o sonho sonhado pelo imperador Dom Pedro, no Século 19.

O titular da SRH, engenheiro Francisco Teixeira, revelou que toda a água do São Francisco a ser despejada no Castanhão ao longo do primeiro semestre será transferida, no segundo semestre, para Fortaleza e sua Região Metropolitana.

A água que sobrar no Castanhão será destinada ao consumo das populações das cidades à jusante e, também, às atividades econômicas, principalmente à agricultura e à pecuária.