Água: é desconhecida a capacidade da Chapada do Apodi

Afinal, há água no subsolo da Chapada do Apodi em volume suficiente para atender à demanda da agricultura irrigada?

A resposta é: pode ser que sim, pode ser que não.



Não há, até agora, estudos confiáveis sobre os aquíferos que existem na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, onde se ressalta o do Açu, cujo lençol tem sido reduzido nos últimos anos.



Quem quiser saber o que isso representa, basta fazer uma visita ao Hotel Thermas, de Mossosó, que, há 20 anos, era a principal atração turística do Rio Grande do Norte: piscinas de águas quentes, jorrantes de fontes aparentemente inesgotáveis, a 33 graus de temperatura.

Hoje, essas águas estão sendo puxadas por motobombas, uma vez que o lençol freático não é mais aquele oceano debaixo do chão. Por falta de recarga, ou seja, por carência de chuvas, o nível do lençol freático minguou.



Por causa deste e de outros problemas, empresários da indústria têxtil, que estão investindo pesadamente no projeto de revitalização da cotonicultura do Ceará, e os agricultores que produzem frutas e os pecuaristas que cultivam sorgo e capim naquela região trabalham em ritmo acelerado no sentido de apurar o que, realmente, existe de reserva hídrica no subsolo do Apodi e qual é mesmo sua capacidade.

Para isso, os empresários envolvidos nesses projetos buscam ajuda da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Ceará e de consultorias especializadas, a fim de readequarem seus projetos à disponibilidade de água.

Esta coluna tem o dever de recordar que, há pouco mais de cinco anos, por falta de água, a Itaueira Agropecuária – que, no Baixo Jaguaribe, produzia e exportava seu “melão Rei!” para os EUA e Europa – deixou de fazê-lo por absoluta falta de água, mantendo suas atividades na Bahia e no Piauí, onde não usa água pública, mas a captada no rico subsolo daqueles dois estados.

O Governo do Ceará está atento ao problema e já destacou a Secretaria Executiva do Agronegócio da Sedet e a Secretaria de Recursos Hídricos para cuidar da questão, buscando solucioná-la o mais rapidamente possível.

UMA FUSÃO EM CONSTRUÇÃO

Poderá demorar mais do que o previsto a solução para a fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré, do que nascerá uma empresa cuja receita anual se aproximará dos R$ 3 bilhões.

Tudo esbarra na legislação que trata do Imposto de Renda, no que se empenham alguns dos melhores escritórios de advocacia do país.

No Brasil, o Imposto sobre a Renda tem uma legislação que, em quase tudo, difere da legislação de outros países, como, por exemplo, os do Leste europeu.

Os advogados, representando a Betânia e a Embaré, trabalham sem parar na tentativa de superar as questões, que envolvem interesses dos sócios das duas empresas.

A LOGISTICA E A ENERGIA SOLAR

Há uma crise mundial no setor de logística, com repercussões negativas em várias atividades da economia.

O empresário Edson Brok, que produz e exporta para a Europa banana nanica na Chapada do Apodi, diz que a crise que se registra hoje na logística mundial só será superada no fim do próximo ano de 2022.

Recém chegado de Madri, onde ele e sua empresa participaram da Fruit Attraction, grande feira de frutas da Europa, afirmou à coluna que, por causa da crise, explodiram os preços das placas de geração de energia solar, a maioria das quais produzidas na China, onde também subiu, desavergonhadamente, o preço do frete marítimo.

ENERGIA SOLAR EM CONVENÇÃO

Uma comitiva do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), liderada pelo seu presidente Luís Carlos Queiroz, está em São Paulo.

O time cearense participa da Intersolar South America, a maior feira latinoamericana do setor de geração de energia solar – abrangendo os ramos de fotovoltaicos, produção FV e tecnologias termossolares.

A Intersolar, que começou segunda-feira, termina nesta quarta-feira, no Expo Center Norte, um dos parques de exposição da capital paulista.

Ontem, o time do Sindienergia-Ceará visitou o escritório central da Casa dos Ventos, empresa do empresário caririense Mário Araripe, maior desenvolvedora brasileira de projetos de energias renováveis, que tem sede em São Paulo.

TRIGO: ARGENTINA E MUCURIPE JUNTOS

Boa novidade! Ontem, no Palácio da Abolição, a presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Mayhara Chaves, celebrou com o governo da Argentina, representado pelo seu embaixador no Brasil, Daniel Schioli, um Memorando de Entendimento por meio do qual serão oferecidas, no portodoMucuripe, melhores condições de apoio às empresas portenhas que exportam trigo para este Estado.

A Companhia Docas do Ceará administra o Porto do Mucuripe, que, em 2020, se tornou líder na movimentação de trigo no Brasil.

O Memorando terá vigência de dois anos, prazo ao longo do qual a CDC implementará as melhorias estabelecidas no documento.

SENAI QUALIFICA ALUNOS DO SISTEMA PRISIONAL

Boa notícia! O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará) entregou ontem, no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne, certificados para 138 internos do sistema prisional pela conclusão de cursos na área de construção civil e vestuário.

Os cursos integram o programa Sou Capaz, parceria do Senai com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O Secretário da SAP, Mauro Albuquerque, participou do evento e exaltou o significado da certificação do Senai-Ceará para a vida dos internos.

"O Senai é a melhor escola do país. Vocês estão tendo aqui a oportunidade que não tiveram lá fora", disse ele aos concludentes.

Desde o início do projeto, em 2018, mais de 12 mil internos já foram qualificados, o que corresponde a mais de 50% do número total de internos do sistema prisional cearense. A intenção do Governo do Estado, de acordo com o Secretário, é qualificar 100% dos internos.

“Essa qualificação oferece uma oportunidade de mudança de vida”, afirmou o diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, que agradeceu ao Governo do Estado e à SAP pela parceria e aos internos pela confiança no Senai.



"Aqui se promove uma educação voltada para o trabalho. Os internos estão tendo uma oportunidade diferenciada de sair daqui transformados e dignificar suas famílias", disse Holanda.

Ele acrescentou que a FIEC e o seu presidente, Ricardo Cavalcante, “não medem esforços para fazer o Sou Capaz acontecer”.