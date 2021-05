Água do S. Francisco terá novos caminhos no Ceará

Quando estiverem concluídos os ramais do Apodi, cujas obras serão iniciadas ainda neste semestre para conclusão até o fim do próximo ano, coincidindo com as eleições gerais, e do Salgado, o sistema de recursos hídricos do Ceará – graças ao planejamento estratégico que vem desde o início dos anos 1990 do Século passado – estará numa posição confortável.

São os dois últimos braços do Projeto São Francisco de Integração de Bacias que faltam ser executados para que esse empreendimento, o maior até hoje executado pelo governo da União no País – esteja definitivamente concluído, o que demandará no mínimo mais dois anos e investimentos estimados em R$ 1,7 bilhão.

Segundo o secretário de Recursos Hídricos, engenheiro Francisco Teixeira, a intenção do governo cearense é armazenar as águas do São Francisco, “quando for preciso”, nos seus dois maiores reservatórios do estado: o Orós e o Castanhão.

Para chegar ao Castanhão o percurso das águas será o seguinte: Canal Norte-Ramal do Apodi-Ramal do Salgado-Rio Salgado-Rio Jaguaribe-Castanhão.

Para chegar ao Orós, o caminho das águas do São Francisco será este: Canal Norte-Cinturão das Águas (CAC)-Rio Cariús-Rio Jaguaribe-Orós.

De acordo com Teixeira, esse duplo sistema beneficiará os dois maiores núcleos populacionais, o da Região do Cariri e o da Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando, igualmente as áreas de maior e mais valorizada atividade agropecuária – Cariri e o Vale do Jaguaribe.

AD2M CELEBRA 25 ANOS DE ATIVIDADES

Com uma carteira de clientes com mais de 30 marcas estaduais e nacionais, a AD2M Engenharia de Comunicação, uma das maiores agências de comunicação do Ceará, está a celebrar ses primeiros 25 anos de atividades.

Liderada pelo jornalista Mauro Costa, a AD2M atua nas áreas de assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, publicações especializadas, treinamento de porta-vozes (media training), monitoramento de mídia e marketing digital.

Ela já foi premiada quatro vezes como a agência mais influente do Nordeste no Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa (2015, 2016, 2018 e 2019), que homenageia as empresas e profissionais da comunicação corporativa em todo o Brasil.



Em 2018, a AD2M foi eleita a segunda mais influente do Brasil.

Na edição de 2020 do prêmio, a empresa figurou mais uma vez no Top 10 Brasil e no Top 5 Nordeste das melhores agências de comunicação.

BANDIDOS DA INTERNET TENTAM NOVAS FRAUDES

Cuidado com os boletos bancários que chegam via e-mail, SMS ou DDA (boleto bancário).

Os documentos parecem verdadeiros, pois mostram código de barras, Pix e ouros detalhes, mas são clara tentativa de fraude, basta pesquisa, por exemplo, a origem do código de barras.

“Cyber bandidos” estão, nesta semana, tentando ganhar dinheiro enviando avisos de cobrança de contas vencidas da operadora de telefonia Oi.

CENTRO FASHION ADERE AO E-COMMERCE

Shopping popular, com mais de cinco mil lojinhas e boxes que expõem e vendem de tudo, da moda feminina e infantil a produtos eletrônicos, o Centro Fashion Fortaleza aderiu ao e-commerce.

Por meio do seu site na internet, o cliente conecta-se diretamente com o lojista, acerta a compra e paga por ela no momento da entrega em domicílio.

O cearense é mesmo criativo.

COMÉRCIO DO CEARÁ RECOLHE MAIS IMPOSTOS NA PANDEMIA

Do Balanço Geral do Governo do Estado do Ceará relativo ao exercício de 2020, ontem divulgado, em primeira mão, por esta coluna, eis alguns números e informações interessantes:



No que tange ao ICMS, houve queda de arrecadação em alguns poucos segmentos, como o do Serviço de Comunicação (operadoras de telefonia, banda larga e tevê a cabo), que registrou redução de 3,32%, passando de R$ 595,6 milhões em 2019 para R$ 575,8 milhões em 2020.

O segmento de combustíveis caiu 18,76%, saindo de uma receita de R$ 3,2 bilhões em 2019 para R$ 2,6 bilhões no ano passado. A interdição de várias atividades econômicas e o isolamento social, que manteve a maioria das pessoas em casa, reduziram a circulação de veículos, o que resultou em queda da venda de combustíveis.

Por sua vez, o segmento de energia elétrica contribuiu positivamente para o incremento da arrecadação tributária. Houve um aumento de 6,81%, saindo de R$ 1,49 bilhão em 2019 para R$ 2,6 bilhões em 2020 (mais pessoas em casa, mais consumo de energia doméstica).

Apesar de ter sofrido bastante durante todo o período da pandemia, com o fechamento temporário de loas e a falência de muitos estabelecimentos, o comércio varejista incrementou a receita do ICMS em 2019, saltando de R$ 1,71 bilhão em 2019 para R$ 1,84 bilhão em 2020, ou 7,57% a mais, um dado que chega a impressionar.

Mas foi o segmento do comércio atacadista o que registrou o maior crescimento na receita tributária do Governo do Ceará no exercício de 2020: ele recolheu em ICMS R$ 2,78 bilhões, ou 14,04% a mais do que os R$ 2,44 bilhões recolhidos em 2019.



E a indústria? Bem, o segmento da indústria recolheu em ICMS, em 2020, o equivalente a R$ 2,62 bilhões, isto é, 4,42% a mais do que os R$ 2,51 bilhões recolhidos em 2019.

Imediatamente após a coluna haver divulgado as informações, um consultor empresarial transmitiu mensagem, perguntando: e qual foi o porcentual da queda da renda do trabalhador?

MARQUISE CRIA CONSELHO CONSULTIVO

Novidade no Grupo Marquise, que criou um Conselho Consultivo com seis integrantes, três dos quadros internos da corporação e três selecionados no mercado.

Objetivo: aperfeiçoar a governança corporativa do grupo e executar as melhores práticas de gestão empresarial para a tomada de decisões estratégicas.

PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO COMPLETA 30 ANOS

Engana-se quem acredita que o crescimento econômico no Brasil virá de mais gasto público ou da expansão de empresas estatais. Ele virá da privatização.

Quem o diz são os economistas da Asa Investments, Carlos Kawall, Gustavo Ribeiro, Débora Nogueira e Leonardo Costa, que, na “letter” enviada ontem aos seus clientes, lembram que se completam nesta semana 30 anos do início do processo de privatização neste país.

O valor de mercado das 19 empresas já privatizadas representa hoje 28% do valor do Ibovespa, entre elas a Vale, maior empresa aberta da América Latina e a terceira maior mineradora do mundo (a Vale é mais valiosa do que as sete estatais do Ibovespa, incluindo a Petrobras).

O quarteto de economistas da Asa Investments aposta na privatização da Eletrobrás e do Correios, que depende do Congresso Nacional, cuja preocupação está voltada para a CPI da Covid.

AGRO BRASILEIRO PRESSIONA INDUSTRIA DE MÁQUINAS

Está em apuros a indústria brasileira que fabrica máquinas e implementos agrícolas.

A dificuldade é COMO atender à alta demanda do setor agropecuário.

“Tudo o que está sendo produzido está sedo comercializado. É impossível atender à alta demanda, neste momento”, disse ontem o Luis Felli, presidente do Grupo Agco, dona de várias marcas, como a Massey Ferguson.

Mas o inacreditável aconteceu!

Paulo Hermann, presidente da John Deere BR, outra multinacional que fabrica máquinas para a agricultura, pediu aos agropecuaristas:

“Por favor, não comprem máquinas agrícolas agora. Comprem só o necessário”.

Como se vê, há um Brasil que – olvidado pelo noticiário que só cuida da pandemia e da CPI da Covid – trabalha dia e noite para produzir alimentos para a sua população e para boa parte da população do mundo.

DA FARINHA DE TRIGO AOS OVOS

Dono da Santa Lúcia Alimentos, que fabrica farinha de trigo e massas em sua unidade industrial de Maracanaú, o empresário Alexandre Sales caminha, também, pela avicultura.

Sua Granja Santa Lúcia, no vizinho município de Aquiraz, produz e comercializa, diariamente, 250 mil ovos, vendidos nos supermercados da cidade.

VACINAÇÃO: IDOSOS PREOCUPADOS

Estão muito preocupados os idosos com mais de 60 anos que tomaram, em Fortaleza, a primeira dose da Coronavac, do Instituto Butantan, e deveriam ter tomado a segunda na semana passada, para o que estavam agendados.

Até agora, a PMF não lhes transmitiu qualquer informação sobre quando serão de novo agendados para a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Por enquanto, a PMF vacina as pessoas com comorbidade, usando a vacina da Astrazeneca, fabricadas pela Fiocruz.

DIA DAS MÃES: MAIORIA VAI COMPRAR PRESENTE

Levantamento feito pela operadora TIM entre cerca de 35 mil de seus clientes pré-pagos de todo o país revelou 87% dos entrevistados comprarão presente para o Dia das Mães.



Para a maioria dos participantes da pesquisa, o gasto será entre R$ 20 e R$ 100.

20% afirmaram que gastarão entre R$ 101 e R$ 300.



Os participantes da pesquisa opinaram ainda sobre qual é a forma preferida de pagamento, e o dinheiro em espécie ficou em primeiro lugar, tanto na escolha nacional (60%).

No Ceará, esta é a preferência de 56% das pessoas ouvidas.

A pesquisa, realizada entre os dias 30 de abril e 2 de maio, também questionou sobre o canal de compra.



De novo, a tradição levou a melhor: as lojas físicas serão procuradas por 60% dos brasileiros e por 59% dos cearenses.

VACINAS: QUEBRA DE PATENTES DERRUBA FARMACÊUTICAS

US$ 30 bilhões foi o que perderam ontem, em valor de mercado, as indústrias farmacêuticas que produzem vacinas contra a Covid-19.

Eis a grande consequência do anúncio, feito quarta-feira pelopresidente dos EUA, Joe Biden, que se declarou a favor da quebra de patentes para permitir a aceleração da produção de imunizantes no resto do mundo.

Logo após o anúncio de Biden, a alta direção da União Europeia, em Bruxelas, admitiu que pode apoiar a ideia, mas em seguida parece haver mudado de posição, pois distribuiu nota dizendo que prefere promover a colaboração entre as empresas farmaceuticas para aumentar a sua capacidade de produção de vacinas.

A ideia de Biden divide a Europa: a França e a Alemanha já se manifestaram contra, sob o argumento de que, em vez de resolver o problema da falta de vacinas, vai agrava-lo.

A Espanha se declarou a favor da proposta do presidente norte-americanao e nesta sexta-feira apresentará na cúpula europeia, que se reune até amanhã na cidade portuguesa do Porto, uma declaração oficial, respaldando a ideia de Joe Biden.

A propósito: nesta sexta-feira, as bolsas europeias operam em alta, animadas pelas notícias de boa recuperação das maiores economias do mundo, a começar pela dos EUA e da China.

Os chineses celebram o aumento de 26,6% do seu comércio exterior no recente mês de abril, que cresceu tanto nas exportações quanto nas importações.