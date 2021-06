Agropecuária puxa o crescimento do PIB no 1º trimestre

Uma boa notícia divulgou hoje o IBGE: o PIB do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano.

Com esse resultado, o PIB retoma o patamar em que estava no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia.

A agropecuária brasileira, mais uma vez, puxou o PIB para cima: ela cresceu 5,7% de janeiro a março deste ano.



A indústria cresceu 0,7% e o setor de serviços registrou alta de 0,4%.

Ambos foram diretamente impactados pelo isolamento social imposto pelos governos estaduais e prefeituras municipais, que receberam do STF autorização para administrar medidas que resultara nas restrições a várias atividades econômicas, com exceção das consideradas essenciais.

Coincidindo com o crescimento do PIB, outra boa notícia chegou: as contas públicas tiveram saldo positivo em abril, segundo revelou ontem o Banco Central.



Integrado pela União, estados e municípios, o setor público consolidado registrou superávit de R$ 24,2 bilhões. Foi o melhor resultado desde 2001, quando o Banco Central iniciou a série histórica.

Em abril do ano passado, houve déficit primário de R$ 94,3 bilhões, mas a causa foram os gastos elevados com o enfrentamento da pandemia.

De cordo com o Boletim de Investimentos do Bradesco, empresas privadas já anunciaram investimentos de R$ 164,5 bilhões. E vêm aí mais leilões de concessões.

E para fechar: o Ibovespa, índice da Bolsa B3, bateu recorde ao meio-dia de hoje, passou dos 127 mil pontos, exatamente pelo expressivo resultado do PIB, que veio além do que o mercado esperava.