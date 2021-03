Agrícola Famosa pode ter injeção de R$ 200 milhões da Citri&Co

Esta coluna apurou, junto a empresários brasileiros da fruticultura, que a associação da espanhola Citri&Co com a Agrícola Famosa significará a injeção de, pelo menos, R$ 200 milhões no capital da empresa cearense, que é a maior produtora e exportadora mundial de melões e melancias.

O faturamento da Agrícola Famosa, no ano passado, de acordo com as fontes, chegou à casa dos R$ 700 milhões.



Sobre a Citri&Co, não há informações sobre sua saúde financeira, mas a empresa é a maior do setor de frutas cítricas e com caroço na Europa.

No comunicado por meio do qual o êxito da negociação foi anunciado no fim da tarde de ontem, terça-feira, 2, foi omitida qualquer referência a respeito do porcentual de participação da Citri na Agrícola Famosa.



Sabe-se que essa negociação durou praticamente todo o ano passado, sendo aceleradas pela participação do Miura Private Equity, uma gestora de fundos, também espanhola, que conduziu os entendimentos.

Pelas redes sociais, empresários cearenses ligados à agricultura irrigada rejubilaram-se com a notícia do casamento da Agrícola Famosa com a Citri&Co, sob o argumento de que, agora capitalizada, a empresa dos sócios Carlo Porro, CEO, e Luís Roberto Barcelos poderá tocar os planos de ampliação de suas atividades, incluindo o aumento da área de produção, que hoje é de 10 mil hectares nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco.

As áreas de terra próprias da Agrícola Famosa são estimadas em 30 mil hectares, havendo, pois, espaço físico para triplicar a produção atual, o que deverá acontecer com o incremento das exportações de melão para a Ásia, especialmente para a China, as quais, porém, ainda dependem de uma melhor logística, da qual faz parte a necessária criação de uma linha marítima ligando Pecém aos portos chineses.



Por enquanto, as exportações da Agrícola Famosa para a China são feitas por meio de uma complicada logística: por caminhão desde Icapuí até Santos (SP) e daí de navio até a China. Essa operação onera bastante os custos.

Outro ponto destacado pelas fontes ouvidas por esta coluna é o da sinergia. A “joint venture” que está sendo criada como imediata consequência dessa associação será, em tempo curto, uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsas de valores.



Além disso, a Agrícola Famosa e a Citri&Co juntarão sua “expertise” para consolidar a posição de liderança que já ocupam no cenário da fruticultura mundial.



Um detalhe, porém, chama a atenção: essa associação acontece em momento complicado da economia mundial, causado pela pandemia da Covid-19.



“Mas é exatamente nestes momentos de graves dificuldades que surgem as melhores oportunidades, e a junção dos negócios da Agrícola Famosa com os da Citri&Co é uma dessas chances que não podem ser perdidas”, como disse um empresário da floricultura.



PETROBRAS

Por enquanto, e só por enquanto, até 2030 ou um pouco mais, os combustíveis de origem fóssil ainda terão importância para a vida das pessoas e para a economia mundial.

Acontecerá, também, com as grandes companhias petrolíferas, como a brasileira Petrobras, a argentina YPF, a malaia Petronas ou a francesa Total.

A geração que está nascendo neste 2021 deverá ser a última a conviver com óleo diesel, gasolina e energia elétrica gerada por fonte hidráulica.

O que já começa a mover e a iluminar o mundo são as chamadas energias renováveis, principalmente a eólica, gerada pela força dos ventos, e a solar, dois ativos graciosos da natureza divina.

Sem falar nos veículos elétricos de transporte que já são produzidos em escala, inclusive na China.

A atual diretoria da Petrobras sabe disto, e por esta razão adota, desde há poucos anos, uma política de desinvestimento que inclui a venda da maioria de suas refinarias, entre as quais a de Abreu e Lima, em Pernambuco, uma aventura que juntou o PT de Lula e Dilma e a PDVSA do falecido líder venezuelano Hugo Chaves, e que gerou um prejuízo de mais de R$ 20 bilhões à estatal brasileira.

A Petrobras concentra seu esforço e seu investimento na extração do óleo do fundo do mar.

Paralelamente, executa também uma política de preços que, só neste ano, fez subir cinco vezes os dos combustíveis – a quinta vez começou a valer ontem, terça-feira, 2.

Por causa dessas políticas, o lucro da Petrobras, em 2020, foi o maior de toda a história das empresas de capital aberto no Brasil: R$ 59 bilhões.

Festa para os diretores da empresa, que serão bonificados pela performance, e para os seus acionistas, que receberão bons dividendos.

Mas ruim para os consumidores dos combustíveis da Petrobras.

O caminhoneiro que transporta o que o Brasil produz na cidade e no campo, o passageiro do ônibus, a dona de casa que usa o gás para cozinhar o feijão com arroz e todos nós que nos movemos de automóvel já não suportamos combustíveis tão elevados, por causa dos quais a inflação cresce.

“Insatisfação de caminhoneiro não é problema da Petrobras”, disse à imprensa, no dia 27 de janeiro, o ainda presidente da empresa, Roberto Castello Branco, como se ele administrasse apenas uma padaria.

No próximo dia 20, quando terminará seu mandato, ele será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, atual presidente da Itaipu Binacional. Até que essa troca de comando aconteça, há e haverá percalços, mas todos de ordem política.

Ontem, os papeis da Petrobras caíram, e o dólar subiu, tendo o Banco Central de intervir no mercado para evitar que a moeda norte-americana disparasse (ela chegou aos R$ 5,71).

GRAM EOLLIC

Informa o engenheiro Fernando Ximenes, dono da cearense Gram Eollic, especializada em energia elétrica e água: sua empresa fabricou e mandou para um parque de geração de energia solar no Sul da Bahia 80 toneladas de perfis solares, esticadores e parafusos, fabricados em sua unidade industrial no bairro de Messejana, em Fortaleza.

Por uma cláusula de confidencialidade, Ximenes não pode identificar a empresa compradora.

Os perfis solares da Gram Eollic são peças sobre as quais se encaixam as placas solares fotovoltaicas. Por causa da grande demanda, Fernando Ximenes já investe na ampliação de sua metalúrgica.

AEROPORTO

Começaram ontem, 2, as obras de reforma da estação de passageiros do Aeroporto Regional do Cariri, oficialmente denominado de Orlando Bezerra de Menezes.

Promovidas pela Arena Brasil, concessionária do aeroporto, as obras incluem renovação completa dos banheiros, melhoria no sistema de climatização, sinalização, pintura e acessibilidade.

Elas fazem parte do contrato assinado pela concessionária com a Agência Nacional de Aviação (Anac) e estarão concluídas no dia 23 do próximo mês de maio.



FOGO AMIGO

Com os filhos que tem, o presidente Jair Bolsonaro dispensa a crítica da oposição e da mídia, pois o zero um, o zero dois, o zero três e o zero quatro causam mais problemas ao pai do que PT, Psol, jornais e tevês juntos.

O senador Flávio Bolsonaro, que há dois anos vem sendo acusado de promover uma “rachadinha” (apropriação de boa parte dos vencimentos dos funcionários do seu gabinete) ao tempo em que era deputado estadual do Rio de Janeiro, surge agora como dono de uma mansão de R$ 6 milhões, no Lado Sul, o bairro dos granfinos de Brasília.



A oposição pode ficar calada daqui em diante, pois a mídia cuidará de manter o zero um sob pressão para que explique como comprou esse imóvel, ganhando só os vencimentos de senador da República, o que, líquido, dá uns R$ 25 mil por mês.

ENERGIA SOLAR

Novo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que o Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 8 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos.



Desde 2012, a fonte já trouxe mais de R$ 40 bilhões em novos investimentos ao País e gerou mais de 240 mil empregos acumulados, informa a Absolar.

MERCADO

Operam em alta, na manhã desta quarta-feira, as bolsas da Europa. É reflexo de boas notícias sobre o avanço da vacinação no continente europeu.

Mas em Portugal as ações da EDP caem. A cotação do ouro também cai. O preço do petróleo voltou a subir, saiu dos US$ 62 por barril para US$ 63,03.