Agrícola Famosa abre empresa na Europa

Maior produtora e exportadora mundial de melão, a Agrícola Famosa está abrindo uma empresa no Reino Unido, segundo revela hoje o Valor Econômico.

A empresa já tem nome: Melon&Co e deverá ser a distribuidora dos produtos da Agrícola na Europa.

A Agrícola Famosa produz melão, melancia, banana, mamão e outras rutas, que agora serão acrescentadas ao seu portfólio.

As áreas de produção da Agrícola Famosa estendem pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí.

Para recordar: no dia 2 demarço deste ano, esta coluna publicou a seguinte informação:

A cearense Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão e melancia, e a Citri&Co, maior produtora e distribuidora europeia de frutas cítricas e de caroço, anunciaram hoje que se tornaram sócias, mas sem revelar quais os porcentuais dessa sociedade e qual das partes se tornará majoritária.

Essa sociedade vinha sendo desenhada há vários meses e era acompanhada com interesse pelo universo empresarial da fruticultura brasileira.

Em comunicado ao mercado, mas antecipado a esta coluna, as duas empresas afirmaram que, com essa aliança, se tornarão “uma referência global no mercado de frutas frescas”. Não há qualquer dúvida quanto a isto.

Todo o acordo entre a Citri&Co e a Agrícola Famosa foi costurado pelos financistas da gestora de fundos espanhola Miura Private Equity..

A informação divulgada hoje é consequência dessa parceria.

SEFAZ-CEARÁ CELEBRA EQUALIZAÇÃO DO ICMS DO E-COMMERCE

Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda do Governo do Ceará, acordou feliz na manhã desta quinta-feira: ontem à noite, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria do senador cearense Cid Gomes, regulamentando o diferencial de alíquotas nas vendas do chamado comércio eletrônico, feitas pela internet.

A proposta de Cid Gomes foi elaborada a pedido do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Consefaz).

Hoje, por causa de uma decisão do STF, que lhes concedeu liminares, as grandes empresas do e-commerce não recolhem a parcela do ICMS para os estados do Nordeste, beneficiando apenas os estados do Sul e Sudeste, que ficam com todo o tributo, como explicou hoje a esta coluna a titular da Sefaz.

É naquelas regiões que se concentra a maioria das grades lojas virtuais.

O PLC seguirá, agora, para apreciação da Câmara dos Deputados, onde sua aprovação, do ponto de vista de hoje, enfrentará muita dificuldade, tendo em vista o poderoso lobby das empresas do comércio eletrônico, que querem a manutenção da situação tributária vigente.

De acordo com a secretária Fernanda Pacobahyva, trata-se de um projeto muito importante para os estados consumidores, como os do Norte e Nordeste, cujas receitas – sem a aprovação da proposta – serão reduzidas, anualmente, em cerca de R$ 9 bilhões.

O comércio eletrônico concentra-se nos estados do Sul e Sudeste, cujas bancadas na Câmara dos Deputados poderão, com manobras regimentais, impedir a aprovação desse PLC até o dia 31 de dezembro deste ano, sendo assim necessária a mobilização de todas as lideranças políticas nortistas e nordestinas a favor da proposta.

EMPRESAS CEARENSES SOB CÓDIGO DE CONDUTA

Há um Código de Conduta, também chamado de Código de Ética, que hoje regra o comportamento das empresas e de seus colaboradores na indústria, no comércio, na agropecuária, nos serviços, no setor financeiro, nas comunicações, enfim, nas mais diferentes áreas da atividade econômica.

Esse regramento impõe aos hierarcas e aos seus subordinados um padrão correto e uniforme de comportamento no ambiente de trabalho e na vida pessoal, condizente, também, com os princípios da moralidade e da honestidade.

Tanto o chefe quanto o chefiado são a imagem pública visível da empresa. Assim, o que fazem ou falam em qualquer ambiente pode ser motivo para o elogio e a promoção, ou para a crítica e o castigo da demissão.

Por exemplo: o executivo subordinado ao Código de Conduta de sua empresa não pode, dentro ou fora dela, ingerir bebida alcoólica durante o horário de trabalho. É o que sentencia a maioria desses códigos.

Mesmo fora do expediente, mesmo nos fins de semana, de folga, em ambiente público, o mesmo executivo terá de comportar-se como manda o Código de Ética, pois, afinal, ele representa a empresa em qualquer circunstância.

Faz parte da gestão empresarial moderna a implementação do Código de Conduta, e isto vale, também, para instituições que, não sendo públicas, utilizam algum tipo de recurso de origem pública.

Quando o executivo de uma empresa está a representá-la junto a algum colegiado, tem, obrigatoriamente, de cumprir, nas tomadas de decisão, o que deliberou o seu conselho ou a sua diretoria. Ele não dispõe, pois, de delegação para aliar-se a uma decisão que contrarie o que foi deliberado pela sua hierarquia.

Por que este comentário? Porque, no Ceará, várias grandes empresas elaboraram, e já o exercitam, o seu Manual de Conduta, cujo conteúdo é semelhante, variando apenas em alguns aspectos.

Trata-se de uma ferramenta que, no convívio diário, impede e evita muita coisa, a começar pelo assédio moral ou sexual, a discriminação e o preconceito de qualquer natureza.

Evita, ainda, a tentação de obter vantagens pessoais por meio da posição que ocupa na empresa ou nalguma instituição.

São novos tempos aos quais todos temos nos adaptar.

FRAPORT LEILOA ATÉ AVIÃO EM FORTALEZA

Amanhã, quinta-feira, 5, a Fraport Brasil-Fortaleza, administradora do Fortaleza Airport (podem chamar-me de Aeroporto Pinto Martins), por meio da Montenegro Leilões, fará um leilão público de bens de aviação sucateados em estado de abandono.

O leilão ocorrerá às 10h.

A relação dos itens e o procedimento para participar, bem como o edital do processo, estão descritos no site https://www.montenegroleiloes.com.br/leilao/333/leilao-aeronaves-sucatas.



Atenção! Dentre os itens disponíveis, estão quatro aeronaves e sete pontes de embarque.



Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas diretamente com a Montenegro Leilões.

SENAI-CEARÁ TEM POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Ponto de partida para os seus futuros planos no Estado, o Senai-Ceará está lançando sua Política de Inovação.

Ela foi elaborada pelo Núcleo de Inovação do Senai e, entre seus objetivos, destaca-se o de estimular o empreendedorismo por meio da criação de empresas e do compartilhamento de laboratórios.

Também é objetivo da política incentivar a inovação por meio do repasse de royalties aos pesquisadores, professores e alunos envolvidos em projetos que resultarem na transferência de tecnologia.

O gerente da Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai-Ceará, Tarcísio Bastos, diz que a implantação da nova política gerará alto impacto socioeconômico e proporcionará mais segurança a todo o ecossistema da indústria, facilitando a formação de parcerias.

FITCH MELHORA NOTA DA CAIXA ECONÔMICA

Foi elevado para o nível Excelente o Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos da Caixa Econômica Federal, segundo anunciou ontem a agência de risco Fitch.

A nova posição indica que a Caixa conquistou capacidade de investimento e características operacionais compatíveis com o mais alto grau de avaliação da agência.

Com mais de R$ 421,7 bilhões de ativos sob gestão (posição de junho passado), a Caixa é a quarta maior gestora de fundos de investimento do país, com 6,95% de participação no mercado nacional, segundo informa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).



A propósito: está em processo de avaliação pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários a autorização para que a Caixa DTVM SA, subsidiária integral da Caixa Econômica, inicie suas operações atuando como braço de gestão de fundos de investimento do conglomerado.



A importância da franquia Caixa, somada à disciplina do processo de investimento, gestão de risco, desempenho dos fundos em relação à indústria, estrutura organizacional e de atendimento ao cliente foram fatores determinantes para a obtenção da Nota 'Excelente', resultado que reflete a excelência da atual gestão da instituição.

CONSEFAZ REJEITA SUBSTITUTIVO DA REFORMA DO IR

Informa a Secretaria da Fazenda do Ceará, em mensagem a esta coluna:

O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) está pedindo a rejeição do novo texto substitutivo ao Projeto de Lei 2337/2021, que altera a tributação do Imposto de Renda (IR).

Para os secretários, a nova versão do substitutivo, apresentada na segunda-feira, 2, pelo deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), relator do projeto, mantém perdas de receitas no valor de R$ 26,1 bilhões aos estados e municípios a partir de 2023.

“Trata-se de proposta que agrava os problemas do federalismo brasileiro, concentrando ainda mais recursos públicos na União e sujeitando os entes nacionais a um desequilíbrio fiscal insustentável”, dizem os secretários do Comsefaz em carta dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados.



A redução, na opinião dos secretários de fazenda, afeta diretamente as receitas de estados e municípios porque o IR forma a base do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

STARTUP CEARENSE CAPTA R$ 2 MILHÕES

Startup cearense focada em aluguel residencial, a 7Cantos acaba de captar R$ 2 milhões na sua primeira rodada de investimentos.

A empresa usará essa alavancagem para, até 2023, expandir seus negócios para todos os estados do Nordeste 7 Cantos, com sede em Fortaleza, já está em Juazeiro do Norte e Recife (PE).

Um detalhe: o ramo imobiliário é um dos mais rentáveis do mundo, correspondendo a cerca de 13% do Produto Interno Bruto global.