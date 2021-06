Aeris anuncia Centro de Distribuição de 35 mil m² em Pecém

Maior empresa brasileira fabricante de pás eólicas, a Aeris Energy, cujo parque industrial está localizado no Complexo do Pecém, aqui no Ceará, anunciou nesta segunda-feira que construirá, na mesma área, um novo Centro de Distribuição que terá 35 mil m².

O novo CD da Aeris ará suporte ao fluxo de fabricação e entrega das pás.

Situada, estrategicamente, em uma das melhores regiões para a geração de energia eólica no mundo, no Ceará, a Aeris Energy é líder na fabricação de pás para aerogeradores na América Latina, e uma das maiores produtoras do mercado mundial.

Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, que vislumbraram o potencial de crescimento da energia eólica na matriz energética brasileira e a demanda cada vez maior por soluções sustentáveis no mercado de energia.

A Companhia tem hoje um quadro de pessoal com mais de 5 mil funcionários, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município cearense de Caucaia.

Sua localização estratégica – fica a menos de 10 quilômetros do Porto do Pecém – facilita não apenas o recebimento de insumos, mas amplia a competitividade nas exportações, que em 2020 foram responsáveis por cerca de 35% de toda a receita líquida da empresa.

Com um portfólio que inclui grandes empresas multinacionais fabricantes de aerogeradores, a Aeris Energy atua sob o conceito Built-to-spec - produção voltada a atender às necessidades técnicas específicas de seus clientes- desenvolvendo o estado da arte em processos de produção.

Por meio da divisão Aeris Service, a empresa também presta serviços de manutenção e reparo para todos os modelos de pás e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos.