A seleção brasileira terá marca cearense

Atenção! Uma empresa genuinamente cearense, com sede em Fortaleza, está neste momento finalizando os entendimentos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a formalização de um contrato de patrocínio master da Seleção Brasileira. Esta coluna pode informar que essa empresa já patrocina clubes cearense que disputam a Séria A do Campeonato Brasileiro de Futebol - o Brasileirão. Se os entendimentos com a CBF tiverem um final feliz, como tudo está a indicar, será a primeira vez que uma empresa com sede no Ceará fixará seu nome nos uniformes da Seleção penta campeã do mundo, numa importante e ousada ação de marketing, principalmente levando-se em conta que, no próximo ano, haverá Copa do Mundo, que, com a Olimpíada, compõe o maior espetáculo da terra.

Pelo mundo

Presidente do Simagran-Ceará e coordenador da Comissão de Estudos Especiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da criação e revisão de normas para o setor de rochas ornamentais no Brasil, Carlos Rubens Alencar participou ontem, por vídeo conferência, da reunião inicial do comitê da ISO/TC 328, que cuida de normas para os revestimentos artificiais. Da reunião, coordenada desde Genebra, na Suíça, participaram apenas 32 convidados especiais - empresários e profissionais técnicos de alguns países, entre eles os do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de C&T e do IPT. Além de Alencar, participaram o empresário capixaba Fábio Cruz e Heloisa Frascá, referência mundial do setor. Em janeiro, na Suíça, reunir-se-á o comitê da ISO/TC 327, que tratará da normalização internacional das rochas ornamentais. Vejam aonde já chegou a influência cearense no mercado mundial de rochas ornamentais.

Energia

Dois anos e R$ 96 milhões de investimentos depois, ficou pronta a Linha de Transmissão em 230 KV que, construída pela Companhia Hidrelétrica do S. Francisco (Chesf), liga agora as subestações de Russas e Banabuiú. O Ceará agradece.

Empresa que, até há bem pouco tempo, integrava o Grupo Queiroz Galvão, a Ibitu Energia, que tem muitos projetos de energias renováveis em vários estados brasileiros, está instalando escritório em Fortaleza, mais precisamente no edifício BS Design. Ocupará uma laje inteira entre as torres Sul e Norte do prédio comercial.

Ontem ,16 de dezembro, os Correios entregaram na residência de um profissional da comunicação, no bairro Meireles, aqui em Fortaleza, quatro correspondências (faturas de cartões de crédito) que venceram entre os dias 30 de novembro e 5 deste corrente mês. Surge uma recorrente pergunta: Para que servem os Correios?