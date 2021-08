A exceção e a regra na política brasileira

São maioria na Câmara dos Deputados os parlamentares que usam seu mandato para fomentar um balcão de negócios.



Eis mais uma prova: por 340 votos a favor e 139 contra, eles aprovaram terça-feira, 17, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que, entre outras coisas, transfere para 5 de janeiro a data da posse do presidente da República, uma acertada providência, e recria a possiblidade de coligações partidárias. Aqui mora o perigo.

Por meio dessas coligações, os chamados partidos nanicos, que têm apenas os votos dos seus fundadores e familiares, podem eleger um deputado federal ou estadual ou um vereador, tirando proveito da grande votação das legendas consorciadas, que sempre têm os “puxadores” de voto.

Em troca dessa coligação, o partido nanico – cujos integrantes cabem numa kombi – empresta seu minúsculo tempo de televisão para a propaganda eleitoral gratuita.



Garantindo a eleição de um ou dois dos seus candidatos, a agremiação nanica amplia seu pedaço no grandioso e vergonhoso Fundo Partidário, uma excrescência do modelo eleitoral brasileiro que já deveria ter sido extinto, pois ele serve para tudo, desde a garantia de um salário mensal para sua estrela mais reluzente até para o pagamento de almoços e jantares dos seus dirigentes.

Tudo, evidentemente, com dinheiro do castigado contribuinte, isto é, todos nós.

“Mas esse é o preço da democracia”, dirá alguém apressado. Não é, não. Isso é um desrespeito à democracia e à própria atividade da política séria e comprometida com o desenvolvimento do país e de sua população.

Mas a maioria dos políticos brasileiros está – como sempre esteve, e hoje mais do que ontem – de costas para o interesse público e de frente para o seu próprio interesse.

Há pessoas, e são muitas, que entram na política para ficar rico, o que é impossível sem a prática da corrupção. Um servidor público – governador, senador, deputado, prefeito, vereador, magistrado, fiscal de renda, procurador ou pesquisador – não pode, com os vencimentos que recebe do erário, construir patrimônio.

Quando isso acontece, é possível e fácil de apurar que esse patrimônio foi erguido à custa de comportamento ilícito do servidor, que, no exercício de sua função, criou dificuldades para vender (o verbo é este mesmo) facilidade.

No próximo ano, haverá eleição geral. Será – insiste esta coluna, que já abordou o tema outras vezes – mais uma grande oportunidade para o eleitor brasileiro cassar os maus políticos de hoje e eleger novos que possam devolver-lhe a esperança de um país organizado, em cujo cotidiano a corrupção seja só uma exceção e não a regra.



Quanto à PEC que permite a retomada das coligações, há uma boa perspectiva: o Senado deverá rejeitá-la, pelo menos esta é a tendência que se registra hoje.



UM NOVENTÃO LUSOBRASILEIRO

José Hugo Machado, que prepara um livro contando sua história de vida e de empreendedorismo, não tem só 85 anos, como esta coluna equivocadamente informou na semana passada.

Na verdade, ele tem 89, mas já se preparando para celebrar os 90 em fevereiro do próximo 2022.



A festa será em Lisboa (Portugal), onde ele tem, também, domicílio e negócios imobiliários e turísticos há 50 anos.

O jornalista, editor e “publisher” Luís Sérgio Santos é quem elabora a edição do livro de Hugo Machado, que lhe abriu o coração para contar tudo, mas tudo mesmo, até o que muitos empresários têm medo de contar entre amigos.

PARDAL EXPANDE-SE PARA O INTERIOR

Empresa de referência no mercado cearense de sorvetes, a Pardal informa que seu faturamento, de janeiro a junho deste ano, subiu 46,88% em relação ao mesmo período do ano passado.

Esse incremento é resultado de investimentos de R$ 2,3 milhões na aquisição de novos equipamentos, veículos de transporte, maquinários e freezers, com o que foi possível implementar um projeto de expansão da marca no interior do Ceará.

“A meta é continuar a expansão no interior do Ceará, através de novos revendedores e parceiros comerciais. Nosso objetivo continua sendo investir em melhorias para o nosso delivery, site e demais formas de entrega aos nossos clientes. Por isso, buscamos nos aprimorar diariamente em relação à tecnologia e tendências da indústria e do mercado”, ressalta o gerente de marketing da Pardal, Erikson Nascimento.

E A SEGUNDA DOSE DA VACINA?

Fortalezenses com idade entre 40 e 50 anos, que tomaram há dois meses a primeira dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca, estão preocupados.

A preocupação faz sentido, porque, até agora, a PMF, que coordena a campanha de imunização contra a Covid-19, ainda não lhes transmitiu uma só informação sobre quando será aplicada a segunda dose.

Leitores desta coluna pedem uma notícia que os tranquilize.

INDÚSTRIA REPUDIA VOLÊNCIA NA JOSÉ AVELINO

Lamentável é a constatação de que virou caso de polícia – mais precisamente da Guarda Municipal – o comércio de pequenos fabricantes de roupas no mercado popular em que se transformou a rua José Avelino, no Centro de Fortaleza.

Ontem, o Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas e Chapéus de Senhora no Estado do Ceará, filiado à Fiec, distribuiu uma “nota de repúdio”, na qual “manifesta sua total indignação com a brutalidade e falta de respeito aos fabricantes que buscam sua sobrevivência no centro popular da José Avelino, por parte da guarda municipal de Fortaleza”.

A nota acrescenta: “Registramos nossa solidariedade repudiamos qualquer ato violento contra esses pequenos fabricantes. Entendemos que somente com sensibilidade e diálogo pode-se obter um resultado positivo para todos”.

QUEIJO MUÇARELA: COMBATE Á SONEGAÇÃO

Nos últimos dias, fiscais da Secretaria da Fazenda e agentes da Polícia Civil executaram uma ação que pode resultar no fim da ação de um grupo que traz de outros estados e comercializa nos mercados públicos de Fortaleza toneladas de queijo muçarela e até linguiça de origem desconhecida. Sem pagar imposto, usando Nota Fiscal fria.

Ontem, a Sefaz e a Secretaria de Segurança deram detalhes da ação que, no último sábado, 14, resultou na apreensão de um caminhão na Praça São Sebastião, dentro estavam 22 toneladas de queijo muçarela com notas fiscais frias.

E ainda descobriram um depósito onde, além do queijo muçarela, eram estocados também embutidos como linguiça e presunto, tudo comercializado nos mercados públicos locais.

Detalhe: todo o material apreendido estava bom para o consumo. O problema era a sonegação tributária.

A indústria de lacticínios do Ceará, cujas empresas cumprem com suas obrigações com o fisco, espera que esse “contrabando” seja, de agora em diante, severamente proibido. E fiscalizado.

BOLSAS EUROPEIAS EM QUEDA

Bolsas europeias operam nesta quinta-feira em acentuada queda.

O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores empresas com ações nas bolsas da Europa, registra baixa de 1,4%.

É o temor de que se confirmem notícias vindas dos EUA segundo as quais o FED, o Banco Central, norte-americano, retire estímulos à economia.

E o preço do petróleo cai, também, para US$ 66,88 por barril do tipo Brent, negociado em Londres.