A corda da crise política esticou e pode romper-se

Em Brasília, os dias de trabalho dos políticos são a terça, a quarta e a quinta-feiras. Na segunda feira, eles viajam de suas bases para a Capital Federal; na quinta-feira à noite e na manhã da sexta-feira eles fazem o caminho de volta.

Tudo às custas do contribuinte, que somos todos nós.

Deve haver uma, duas ou três exceções, ou seja, há casos de parlamentares que vão e voltam de Brasília no seu avião, pagando do seu bolso o querosene consumido pela aeronave e o aluguel do hangar para o abrigo da máquina.

Esse reduzido período de trabalho dos políticos do Legislativo e do Executivo é seguido, também, pelos magistrados e funcionários do Poder Judiciário: os tribunais superiores, quase todos sediados em Brasília, realizam sessões de julgamento nas quartas e nas quintas-feiras.



Brasília é a cidade com o maior nível de renda deste país. É lá que se concentram os mais bem pagos servidores públicos, a maioria dos quais situados no topo do ranking dos que recebem os mais gordos vencimentos, aposentadorias e pensões. Por isto mesmo, é também muito caro o custo de vida do brasiliense.



A inflação descobriu o Brasil quando a Capital Federal mudou da beira da praia do Rio de Janeiro para o cerrado do Planalto Central.

Para começar, o servidor federal que se deslocou de um lugar para o outro recebeu logo a “dobradinha”, ou seja, o vencimento mensal multiplicado por dois.



No Rio, não havia mordomia para político, nem para os demais servidores públicos. Senadores e deputados iam para o trabalho de ônibus, de táxi ou no seu próprio carro. E cada um pagava do próprio bolso o quarto do hotel onde morava.

Os mais ricos – os cearenses entre eles – tinham seu próprio apartamento nos bairros chiques de Copacabana, Flamengo, Leblon, Leme e Arpoador.



Naquele tempo, o político brasileiro comportava-se como um semelhante sueco, dinamarquês ou norueguês, com toda a severidade.

Uma vez por mês, viajavam para visitar sua base de atuação política, para o que voavam nos aviões da Varig, Panair, Cruzeiro do Sul ou Vasp, pagando, eles mesmos, a passagem aérea.

Hoje, tudo, mas tudo mesmo, é pago pelo contribuinte. A mordomia é geral, incluindo até plano de saúde, pois sim.



Resumindo: a política e os políticos brasileiros mudaram (para pior) desde quando Brasília se fez.

De 1960 até hoje, o Brasil tornou-se um país difícil de administrar, e agora essa dificuldade é maior por causa da onipresença das corporações em todas as áreas do poder público e em todos os níveis do governo – o federal, o estadual e o municipal.

Mais de dois terços da receita tributária destinam-se ao pagamento dos vencimentos, aposentadorias e pensões dos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios.



Nas próxims eleições gerais de 2022, será mais uma hora de mudar.

Mas há os que, rasgando a Constituição, trabalham, com afinco, nos três poderes da República e fora deles, para antecipar essa mudança.

Nos próximos dias, sim, nos próximos dias, se mentes com mais experiência não intervierem em busca de uma saída pacífica, a corda da crise, já bem esticada, poderá romper-se.

FORTALEZA AIRPORT PRECISA DE ESTACIONAMENTO

Quando passar esta pavorosa pandemia e quando a atividade turística retomar sua normal atividade, a Fraport, administradora do Fortaleza Airport, terá de projetar a construção de um parque de estacionamento vertical (edifício garagem) para aquele terminal.



O que existe hoje é pequeno, desconfortável e caro.

UM VÍRUS RESISTENTE AO ISOLAMENTO SOCIAL

Duro na queda, a Covid-19 não mostra sinais de cansaço.

Mais de 30 dias de isolamento social rígido não foram, ainda, suficientes para reduzir no Ceará, principalmente em Fortaleza, os casos e os óbitos causados por essa doença, que surgiu no interior da China, onde se come de tudo.

FINALMENTE, SAIU A NOVA LEI DO GÁS

Foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro a nova Lei do Gás, que ganhou as páginas do Diário Oficial da União.

O economista Célio Fernando, um admirado consultor de empresas, a pedido desta coluna, fez os seguintes comentários sobre essa Lei:

“A exploração das atividades econômicas de transporte de Gás Natural por meio de condutos, de importações e exportações de gás natural, é o foco da nova Lei.



“Ela trata também da exploração das atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, gaseificação e comercialização do gás natural.

“Com isso, a abertura do mercado, traz maior competividade a uma cadeia produtiva extensa e deverá trazer menores preços ao consumidor. Por exemplo, poderemos ter investimentos em gasodutos que atendam à indústria nacional, com eficiência no custo-Brasil de energia.

“A ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível continua regulando o mercado. Poderão participar dessas atividades econômicas somente empresas e consórcios constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.



“O risco será por conta dos empreendedores e não se constitui mais serviço público. As preocupações das questões ambientais estão previstas na Lei para aprovação dos investimentos. Não se trata mais de uma lógica de regimes de concessão e de um regime de autorização, um modelo praticado por boa parte dos países desenvolvidos, no caso de gasodutos.



“A ANP fará uma chamada pública para discussões de proteção ambiental. Todos os movimentos societários estarão também sujeitos à aprovação da ANP ou do Cade, conforme o caso.



“A nova Lei deve ser considerada um avanço, um novo marco regulatório do gás, e abre possibilidades para a atração de investimentos e geração de novos postos de trabalho e renda.”

BOLSONARO CONVERSA AO TELEFONE COM TECNOLOGIA 5G

Informa a Agência Brasil: o presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem, 9, a primeira videochamada da América Latina utilizando a tecnologia 5G standalone de conectividade móvel - o 5G puro, com rede independente e de maior qualidade.

A ligação para o Palácio do Planalto, em Brasília, foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, da sede da Nokia, em São Paulo.

O evento fez parte de uma série de demonstrações de fabricantes da tecnologia 5G ao governo brasileiro.

A previsão é que o leilão do 5G no país ocorra até o meio deste ano e que até junho de 2022, a tecnologia esteja funcionando em todas as capitais brasileiras. Antes disso, as operadoras devem disponibilizar a solução híbrida – non-standalone, que compartilha redes já existentes do 3G e do 4G.

GRUPO AÇO CEARENSE CELEBRA O DIA DO AÇO

Você consegue pensar em um mundo sem o aço? Quase tudo que imaginamos depende desse material. Desde insumos para a construção civil a equipamentos cirúrgicos, todos dependem dele em suas composições.



Pois fique sabendo que ontem foi celebrado, no mundo todo, o Dia do Aço.

O Grupo Aço Cearense, com sede em Fortaleza e com mais de 40 anos de trajetória no Ceará, no Pará e no Tocantins, celebrou=o também. Ele é hoje um dos destaques dos setores metalúrgico e siderúrgico brasileiros.

O Grupo, fundado e controlado pelo empresário Vilmar Ferreira, é formado por quatro empresas e um instituto – a Aço Cearense Comercial, Aço a Cearense Industrial, a Sinobrás, a Sinobrás Florestal e o Instituto Aço Cearense.

Ao longo de sua história, o grupo expandiu-se e diversificou sua atuação, passando de pequeno distribuidor a grande produtor e distribuidor.

Com uma capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de aço por ano, o grupo Aço Cearense atende a todos os estados brasileiros, dando emprego direto a 4 mil pessoas, “contribuindo para a construção de um país sustentável”, como afirma Vilmar Ferreira.

TRT-CEARÁ ELEGE O ZOOM PARA AUDIÊNCIA REMOTA

O aplicativo Zoom foi instituído plataforma oficial de videoconferência para a realização remota de audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho.

Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão adotar a plataforma até 30 de abril. A medida segue determinação do Ato Conjunto do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) nº 54/2020.

Até agora, desde o início da pandemia do coronavírus e consequente realização de audiências e sessões telepresenciais, a Justiça do Trabalho do Ceará vinha utilizando a plataforma Google Meet para seus atos judiciais.

Com a uniformização da solução tecnológica pelo CSJT e TST, o TRT-Ceará procederá à migração para a plataforma Zoom.

IFCE ABRE 154 VAGAS PAR CURSOS TÉCNICOS

Quatro unidades do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Acopiara, Crateús, Limoeiro do Norte e Ubajara - estão com 154 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos.



As inscrições não têm cobrança de taxa e acontecerão até amanhã, domingo, 11, pelo site do IFCE, onde também já está disponível para consulta o edital do processo seletivo complementar.

O processo seletivo será realizado em fase única, que consistirá na análise do histórico escolar, portanto sem realização de prova.

As oportunidades ofertadas são na modalidade de cursos técnicos subsequentes - voltados para quem já terminou o ensino médio.



Agropecuária, Alimentos, Edificações, Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Mecânica Industrial e Meio Ambiente são as áreas contempladas no edital.

BNB TECNOLÓGICO LANÇA O CREDIAMIGO DIGITAL

Mais uma nova estratégia criou e lançou ontem o Banco do Nordeste: o Crediamigo Digital.

Trata-se de uma plataforma que deixará mais ágil a experiência dos clientes do maior programa de microfinanças da América do Sul.

Entre as principais funcionalidades da plataforma Crediamigo Digital, que agregam mais praticidade ao atendimento e evitarão o deslocamento do cliente às agências e às unidades do BNB, destacam-se a inclusão do Pix/QR Code no App Crediamigo, o WhatsApp Crediamigo e a Assinatura Eletrônica.

Para o presidente do BNB, Romildo Rolim, "o Crediamigo Digital é um esforço do banco no sentido de atender de forma expedita as necessidades do cliente do programa, incorporando funcionalidades que oferecem segurança e ao mesmo tempo criam a comodidade do não deslocamento, o que, em tempos de pandemia, é um relevante diferencial".

COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FAZEM CAMPANHA DE DOAÇÃO

“Juntos pela Vida”! Com este apelo, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac) lançou campanha de arrecadação de R$ 100 mil, que serão repassados a hospitais que tratam de pacientes com Covid e a instituições eu cuidam de famílias carentes, como o Instituto Sons da Vida e Tapera das Artes.

Até ontem, já haviam sido arrecadados mais de R$ 50 mil, o que revela a solidariedade dos cearenses.

As doações poderão ser feitas até o próximo dia 17 por meio da conta oficial da campanha: ACOMAC CNPJ-06,936.389/0001-68. Banco CEF-104, Agência 0031, Conta 6021-0. Operação 003.

CNA PROMOVE ENCONTRO DE JOVENS LÍDERES: 5 DO CEARÁ

Iniciada ontem, prossegue hoje e terminará amanhã a segunda fase nacional do Programa CNA Jovem Líderes do Agro, que se realiza no modo virtual para 10 grupos formados por 80 jovens de todo o país, cinco dos quais são do Ceará.

O programa foi iniciado em agosto do ano passado.

Nesta segunda fase, os jovens participam de oficinas digitais, que incluem oratória e criatividade, além de narrativas e mapeamento de redes.

A terceira fase do programa será realizado nos dias 30 e 31 do próximo mês de maio.

CATÓLICOS AGUARDAM MISSA PRESENCIAL

Governado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Maranhão permite a realização de cultos religiosos, incluindo as missas nos templos da Igreja Católica.

O governador Flávio Dino optou por cumprir a liminar do ministro Nunes Marques, do STF.

As autoridades eclesiásticas católicas, obedientes às determinações do governo, adotam um rígido protocolo, como o que vinha sendo cumprido em Fortaleza até o dia 5 de março passado, quando teve início o “lockdown” vigente.

Aqui, o arcebispo D. José Antônio Marques baixou uma instrução que deveria ser modelo para todas as instituições religiosas.

Hoje, as missas são celebradas no modo virtual, ou seja, sem a comunhão físico da partícula (hóstia) que representa o corpo de Cristo. Mas toda a comunidade cristã católica ora a Deus, pedindo que, seguindo o rígido protocolo, sejam permitidas as celebrações presenciais.

INFLAÇÃO DÁ FORTE SINAL DE QUE DESEMBESTOU

Saiu o IPCA - o ìndice de Preços do Consumidor Ampliado - que mede a inflação oficial.

Resultado: 0,93%. Altíssimo!

Em 12 meses, ela já bateu em 6,10%, bem acima do centro da meta, que é de 3,75%.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já advertiu que a taxa básica de juros Selic, que está hoje em 2,75%, subirá mais 0,75% na próxima reunião do Copom.

Meu Deus, apiede-se do Brasil.