ZPE: frigorífico para avicultura 

Construir um frigorífico para abater, beneficiar e exportar carne de boi para a China é difícil. O Ceará não dispõe ainda dessa possibilidade. Mas levantar na ZPE do Pecém um frigorífico para o abate, o beneficiamento e a exportação de carne de frango é mais do que viável. “É possível e rápido”, diz Carlos Alberto Bessa Júnior, presidente do Conselho Temático do Agronegócio da Fiec, ele mesmo um avicultor e pecuarista, revelando entusiasmo com a ideia do secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, que sonha em ter, no Pecém, um frigorífico industrial voltado para a exportação. Amílcar Silveira, que coordena a Associação dos Produtores Rurais do Ceará, segue a mesma toada: “Aqui, temos avicultura e ovinocultura da boa. Podemos começar por aí”, ele sugere.

Do alto de sua experiência, Luiz Girão, um dos líderes da pecuária cearense, diz: “A ideia de Maia Júnior é futurista, porém não impossível. Traz boi de navio, mata no Pecém, industrializa tudo, inclusive couro, agrega valor, enlata e exporta para a China. Perfeito! Temos localização geográfica estratégica e excelente logística que são armas importantes no negócio internacional”. Girão lembra: “O Brasil está exportando boi vivo de navio para morrer na Turquia e abastecer a Arábia. Esse boi poderia morrer no Pecém”. “Iremos, no futuro próximo, confinar bezerros para morrer com 12 meses, pesando 800 quilos, como vi em Israel. Basta só acertar a logística do milho com o trem. Ou engordar com puro grão, como na Argentina”. Bom debate.

Dobradinha

Ontem, na hora do almoço, dois empresários e um executivo apostavam: “Vem aí uma forte chapa para a eleição municipal de Fortaleza, em 2020: Cid Gomes para prefeito, Élcio Batista para vice”. Em 2022, Cid seria candidato a governador e Elcio assumiria a PMF. Falta combinar com os russos do PT.

Pouco dinheiro

Dinalvo Muniz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, não vê boa perspectiva para o setor em 2020. “Os recursos do Governo são poucos”, diz.

Correios

Na Black Friday, há exatamente uma semana, as agências dos Correios receberam, num só dia, dois milhões de objetos para entrega em milhares de cidades de todo o País. Um recorde! Não há registro de atraso nas entregas.