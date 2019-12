Xp: 2020 exponencial mas com dificuldades 

Ànossa frente, o horizonte está limpo e aberto. Os preparos necessários já foram feitos e, agora, estamos na cabeceira da pista, prontos para decolar. Este é o Brasil de 2020. O rastro da crise econômica começa, enfim, a ficar para trás. 2019 foi um ano transformacional e acreditamos que 2020 será exponencial”. Quem o diz é Karel Luketic, estrategista-chefe da XP Investimentos em um texto de análise sobre o cenário econômico de hoje e de amanhã no Brasil, distribuído aos clientes de sua empresa. Por sua vez, Marcos Ross, economista sênior, e Paulo Gama, analista político da XP, apontam, no mesmo boletim, quatro dificuldades: a redução muita lenta da taxa de desemprego; a estagnação ainda profunda do setor industrial; o cenário externo que segue incerto; e o atraso da agenda de reformas, da qual depende a retomada do crescimento econômico.



Parangaba



Novidade no Shopping Parangaba, empresa do Grupo Marquise: a rede de academias Selfit está abrindo uma nova unidade nesse centro de compras, localizado no bairro Parangaba. Nascida em Salvador, a Selfit já tem 61 academias espalhadas pelas principais cidades brasileiras.



Sem alternativa



Com exceção de duas fortes precipitações registradas na região do Cariri, no Sul do Estado, onde os pluviômetros marcaram 90 milímetros, a pré-estação de chuvas deste dezembro frustrou as mais pessimistas expectativas. Praticamente, não choveu nesta temporada.

Por enquanto, as previsões da Funceme – que só se manifestará oficialmente na segunda quinzena de janeiro - mantêm o que se pode chamar de neutralidade. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que provoca as chuvas no Ceará, está alguns graus acima do Equador, o que é ruim.

Os cientistas torcem para que a ZCIT desça alguns graus abaixo do Equador, mas isso depende do esfriamento das águas do Pacífico e do aquecimento das do Atlântico.

Em 2020, não haverá outra alternativa: será chover ou chover. Se não vierem as chuvas, virá o colapso hídrico com sua dramática repercussão social e econômica, com grave ameaça à produção leiteira e à agricultura irrigada e de sequeiro. Essa incerteza impede o planejamento de investimentos das empresas da agricultura irrigada - as da fruticultura no meio - que aguardam a chegada das águas do Rio São Francisco.



Informa o IPEA: há, hoje, no Brasil, seis milhões de brasileiros trabalhando como mensalistas, diaristas, babás, cuidadores, jardineiros, motoristas ou como qualquer profissional contratado para atuar em domicílios. Mais: por causa da crise, muitas famílias trocaram antigas empregadas por diaristas.



Do pacote anticrime, sancionado com 25 vetos pelo presidente Bolsonaro, ficou a certeza de que, para criar a figura do juiz auxiliar, o Governo, que quer reduzir custos, terá de dar emprego a novos magistrados. Não se sabe, ainda, de que fonte do Orçamento da União virão os recursos para essa novidade, criticada por Sérgio Moro.