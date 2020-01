Ximenes: Ceará não tem seca, ele fica seco

Na semana passada, desabou sobre a geografia do Município de Pedra Branca, no sertão cearense, uma chuva equivalente a 172 milímetros. É o dobro da pluviometria que se registra, anualmente, em Israel. Nos anos anteriores de 2018 e 2019, as chuvas caídas sobre o Ceará tiveram, também, excelente índice pluviométrico, não tendo sido, porém, suficiente para a recarga dos seus grandes açudes. "O Ceará, onde chove muito, não tem seca; ele fica seco" - diz o engenheiro Fernando Ximenes, dono da empresa Gram Eollic, que trabalha com água e energia. Ele afirma - sem meias palavras - que "existe (aqui) a indústria da seca, justificando as incompetências das gestões e trazendo riqueza para um pequeno clero". Ximenes não localiza nem identifica esse clero, mas, nas palestras que faz em auditórios universitários e empresariais, repete a crítica de que, no Ceará, a água da chuva que cai é mal aproveitada. E cita como exemplo a cidade de Fortaleza que, por falta de uma política de represamento da água pluvial, manda para o mar, anualmente, os mais de mil milímetros que a natureza a presenteia ao longo da estação chuvosa. Mas não é só Fortaleza que desperdiça a água da chuva. Nas cidades do Litoral e do Cariri, onde também chove muito, as águas também se perdem por falta de uma gestão inteligente. Este é um tema apaixonante, máxime agora, quando está começando o que nós cearenses chamamos de inverno.

Mudou

Não é só a tecnologia que está mudando o mundo. A nomenclatura das coisas, também. Antigamente, a divisão de uma grande área de terra em pequenos lotes tinha o nome simples de loteamento. Agora, virou cidade inteligente - e alguns projetos fazem jus ao nome, pois oferecem a infraestrutura de água, esgoto, energia, drenagem, telecomunicação e pavimentação. Opinião de um corretor: "Antes de entrar em uma aventura - aconselho pesquisar sobre a origem e a vida pretérita do empreendedor. E o Google está aí para isso".

Meritocracia

Empresários entoam louvores ao secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, que enfrenta a pressão de maus políticos contrários ao concurso público para a escolha dos novos gestores dos Consórcios Municipais de Saúde. Ele quer, corretamente, que a escolha dos gestores seja pela meritocracia. Alguns prefeitos e deputados querem manter seus indicados.

Fintech cearense, a Somapay transformou-se numa plataforma de serviços financeiros conectando parceiros, seguradoras, microempreendedores, bancos e trabalhadores. E tornou-se a primeira daqui a entrar no Banco 24 Horas por meio do Hub Digital, segundo anúncio oficial do Tec Ban, na semana passada.

Cinquenta famílias de três condomínios situados na Rua Joaquim Nabuco, entre a Afonso Celso e a Torres Câmara, no coração do bairro Aldeota, seguem pedindo à Prefeitura que troque o sensor ou a lâmpada de um poste de iluminação em frente ao nº 141. A área está transformada em trevas há 1 mês, quando tudo queimou.