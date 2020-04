Vulcabrás-Azaleia faz doação a profissionais de saúde de Horizonte

Com fábrica de sandálias e tênis no vizinho município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Vulcabrás Azaleia, uma das maiores fabricantes de calçados do País, anunciou nesta quinta-feira santa, 8, que produziu e está doando 400 mil máscaras de tecido TNT, 4 mil máscaras de acrílico e 3 mil pares de calçados de segurança.

A doação está sendo feita aos profissionais de saúde que atendem pacientes infectados pelo coronavírus nas 13 cidades brasileiras no entorno das quais a Vulcabrás Azaleia tem fábricas.

Aqui no Ceará, além de Horizonte, as doações da Vulcabrás Azaleia estão beneficiando os profissionais de saúde de Pacajus, Chorozinho, Aquiraz e Itaitinga.