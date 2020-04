Vitarella, de M. Dias Branco, lança campanha para doação de sangue

Vitarella, marca líder em biscoitos e massas do país, pertencenteao portfólio da empresa cearense M. Dias Branco, lançou a campanha #vocedoaagentedoa, para engajar a população no cuidado com o próximo durante a pandemia do novo coronavírus.

Por isto, a marca elegeu como foco da ação social a doação de sangue e, não apenas destinou recursos financeiros para a causa como utilizará suas mídias sociais para reforçar valores como solidariedade, cuidado e amor ao próximo, envolvendo os consumidores em uma corrente do bem.

Para materializar a campanha, a Vitarella apoiará duas causas a partir de uma única ação.

Além da doação em dinheiro para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - Hemope, organização de caráter científico, educacional e assistencial vinculada à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, a Vitarella doará 500 produtos para cada bolsa de sangue coletada.

Os alimentos serão destinados ao programa Mesa Brasil, banco de alimentos gerido pelo Sesc, que fará a distribuição às instituições pernambucanas credenciadas, de maneira que a rede de apoio circulará no próprio estado.

A ação social de Vitarella integra a campanha nacional realizada pela M. Dias Branco, que destinou o total de R$ 2,4 milhões em prol da doação de sangue e pesquisa em hematologia em mais cinco estados, além de Pernambuco: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia.

De acordo com Fábio Melo, diretor de marketing da M. Dias Branco, a ideia de mobilizar as marcas da companhia em torno da doação de sangue, feita de forma segura e de acordo com todas as regras sanitárias, demonstra o cuidado com o consumidor.

“Mais do que destinar recursos financeiros a hemocentros, queremos envolver a população em uma corrente do bem neste momento tão difícil”, ressalta o executivo.