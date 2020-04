Vírus: supermercados operam sem problema

Na Região Metropolitana de Fortaleza, funcionam como um relógio suíço 143 lojas das grandes redes de supermercados, que empregam 16.517 colaboradores. Como executam uma atividade essencial para a vida da população, essas lojas podem - nestes tempos de coronavírus - ficar abertas por 24 horas. Um levantamento feito pela Associação Cearense de Supermercados revelou que apenas 25 - isto é, 0,15% daquela multidão de funcionários - foram testados positivos para a Covid-19. Em mensagem a esta coluna, a entidade informou que nenhuma das lojas dos seus associados fechou um único dia sequer, garantindo o abastecimento de alimentos e outros produtos à população. Cada rede de supermercado cumpriu e vem cumprindo as orientações das autoridades da Secretaria de Saúde do Estado, implementando ações de prevenção contra o coronavírus e garantindo a integridade física de seus clientes e de seus colaboradores.

Fashion inova

Celebra seus primeiros três anos de funcionamento o Centro Fashion Fortaleza. E com uma interessante inovação nesta época de pandemia e isolamento social: o lançamento de uma Feira Digital, por meio da qual seus mais de 5 mil micro e pequenos lojistas fazem vendas para seus clientes, que acessam a plataforma via site do shopping. Cada lojista é responsável pelo preço, logística de entrega e pagamento.

Nas feiras

Há boa possibilidade de reabertura na próxima semana das feiras livres das cidades e distritos do interior do Estado. O presidente da Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do Ceará, Gilson Gondim, considera que sua atividade desaparecerá se as feiras livres - onde a produção é comercializada - não reabrirem. O presidente da Faec, Flávio Sabóya, reitera que, sem essas feiras, o pequeno produtor de frutas e hortaliças e o de queijo coalho continuarão jogando fora sua produção. "Não têm a quem vender hoje", diz ele.

No telhado

Lembram-se do Pró-Brasil, lançado pelo minisro Braga Neto, da Casa Civil? Subiu no telhado. O ministro Paulo Guedes, que manda na economia, diz que o plano é só "um estudo".

Novidade: de amanhã, 29, até 9 de maio, das 12 às 18 horas, no estacionamento da expansão L-3, o Iguatemi promoverá, com 15 de suas mais de 200 lojas, um Drive Thru para o Dia das Mães. O cliente, sem sair do carro, receberá e pagará com cartão o que escolheu e comprou pelo site iguatemifortaleza. Com br. Criatividade é isso aí.

Donos de hospitais de Fortaleza revelam: por causa da pandemia do coronavírus, a indústria farmacêutica e a de material hospitalar subiu os preços dos seus produtos, encarecendo o atendimento. Como as tabelas dos planos não cobrem aumentos imprevistos, todo o prejuízo vai para os hospitais, que já têm a corda no pescoço.