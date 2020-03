Usina de dessalinização, a tecnologia e as energias renováveis

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, o engenheiro Francisco Maia Júnior, põe luz no edital de licitação que escolherá a empresa – ou um consórcio delas – que construirá a primeira usina de dessalinização da água do mar no litoral cearense.

Maia Júnior faz questão de afastar quaisquer dúvidas: “O edital é uma chamada pública pelo menor custo. Com certeza, os licitantes levarão em conta, em suas propostas, as tecnologias mais modernas e de baixo custo, e o consumo de energia elétrica - de qualquer fonte - estará nesse rol”.

Ele lembra que a usina da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) gera, hoje, sua própria energia. “O projeto da usina dessalinizadora da Cagece - a ser localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza - certamente, não será diferente”.

Até prova em contrário, a tecnologia a ser utilizada na instalação dessa usina será a da osmose reversa, com o uso de membranas.

ALGODÃO

Esta coluna revelou, no dia 20 de fevereiro, que um grande industrial cearense do setor têxtil - produtor de fios de algodão e tecido índigo - executará na Chapada do Apodi um projeto de agricultura irrigada em 20 mil hectares já comprados e/ou arrendados.

Durante um semestre do ano, ele cultivará algodão, usando a mesma tecnologia das grandes empresas cotonicultoras do Centro Oeste e do Oeste da Bahia, cujos índices de produtividade são os maiores do mundo.

No outro semestre, o algodão será substituído pelo milho.

Pois bem: sem poder, ainda, revelar o nome desse ousado empresário - que tem fábrica além das divisas cearenses – esta coluna pode informar que o município de Limoeiro do Norte, no Baixo Jaguaribe, em cuja geografia o empreendimento será executado, já conta os dias para ver a mudança que experimentará sua zona rural, que será a maior produtora agrícola do Ceará nos próximos dois anos.

GRAN MARQUISE

Apesar da insegurança pública causada pelo motim de parte da PM cearense, o hotel Gran Marquise - um cinco estrelas na Avenida Beira Mar de Fortalea - superou em 5% sua meta do mês de fevereiro, inorma seu gerente-geral Philippe Godefroit.

Para isso, contou com a ajuda do Independiente, de Buenos Aires, que na semana passada ocupou 30 dos seus 248 apartamentos.

Mais: a torcida do time argentino invadiu o Gran Marquise na última quinta-feira, 27, consumindo vinho, uísque e cerveja até as 18 horas do dia, quando foi para o Castelão onde, mesmo perdendo para o Fortaleza, celebrou sua classificação na Copa Sul Americana.

TOYOTA

Está de posse dos diretores da Toyota do Brasil todo o conjunto legal de incentivos fiscais e locacionais que o Governo do Ceará oferece para a construção, na área do Complexo do Pecém, do seu Centro de Distribuição de Peças e Veículos para o Nordeste e o Norte do País.

Tudo preparado pela Secretaria da Fazenda e encaminhado aos executivos do grupo japonês pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

A Toyota tem, também, propostas dos governos da Bahia e de Pernambuco.

OPINIÃO

Do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a insubordinação de parte de policiais da PM do Ceará, que seguem amotinados em alguns batalhões da corporação:

“Se a política e a indisciplina entram pela porta da frente de um quartel, a hierarquia e a disciplina saem pela porta dos fundos”.

EPROCE

Vem aí, no próximo dia 27, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), cujo presidente, deputado federal gaúcho Alceu Moreira, falará durante almoço do Eproce – Encontro dos Produtores Rurais do Ceará. O Eproce reúne mais de 150 produtores rurais cearenses.

MEIO AMBIENTE

Amanhã, terça-fira, 3, às 8 horas, o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Flávio Sabóya, terá reunião com o secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado, Artur Bruno.

O titular da Sema apresentará o Pacto pelo Cocó, a Logística Reversa e o Selo Emprea Sustentável. Será no auditório da Faec.