Usina da CSP consome e vende energia que ela mesma produz

Exclusivo!

A usina da Companhia Siderúrgica do Pecém produziu, entre junho de 2016 e 15 deste mes, 5 milhões de MWh (megawatts-hora), potência suficiente para abastecer, durante 43 meses, a cidade de Fortaleza, que tem 780 mil residências.

A CSP é autossuficiente em energia, produzida por sua termelétrica, que aproveita os gases siderúrgicos internos para movimentar um gerador localizado no topo do seu alto forno, que tanbém utiliza gases do processo siderúrgico.

Dos 5 milhões de MW gerados até agora, 60% foram utilizados para o consumo próprio da usina. O excedente foi vendido ao Sistema Integrado Naciinal (SIN).

A CSP, com essa autogeração, reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável, produzindo aço de maneira ambientalmente correta.