Unica, de São Paulo, doa 50 mil litros de álcool hospitalar ao Ceará

Associação de produtores de cana de açúcar de São Palo, a Única doou ontem um milhão de litros de álcool 70 – o chamado álcool hospitalar – a seis estados brasileiros.

O álcool 70 é matéria prima para a produção do álcool-gel.

Para a Secretaria de Saúde do Ceará, que é o terceiro com o maior número de casos registrados, a Única doou 50 mil litros do álcool 70, que serão distribuídos aos hospitais da rede pública do Estado.

Dois caminhões especiais da única sairão de São Paulo nesta terça-feira com destino a Fortaleza.

Toda a carga será entregue à fábrica de cachaça da Ypióca, que fará o envase do álcool antes de sua distribuição à rede hospitalar.

O Ceará é o primeiro estado nordestino a receber a doação do álcool 70 produzido pelos associados da Única.