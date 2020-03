Uma revolução no campo

Começou a ser executado o maior programa de Assistência Técnica Gerencial (ATEG) já prestado até hoje ao produtor rural do Ceará. Patrocinado pelo Ministério da Agricultura, por meio do Agronordeste, que entrou com a maior parte dos R$ 25 milhões que o financiam, o programa - ministrado pelo capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), um organismo da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) aqui gerenciado pela Federação da Agricultura (Faec) - mobiliza 4.320 pequenos agricultores, divididos em 144 turmas de 30 pessoas, cada uma sob a liderança de um técnico - engenheiro agrônomo, médico veterinário ou técnico agrícola. Os produtores foram indicados por cada um dos 50 sindicatos rurais filiados à Faec. Os cursos abrangerão os diferentes setores da cadeia produtiva da agropecuária estadual.

Flávio Sabóya, presidente da Faec, revela que o programa durará três anos, ao fim dos quais "poderemos ter uma novidade: o técnico que ministrou o curso muito provavelmente passará a ter uma relação profissional com os 30 produtores de sua turma, que não desejarão perder esse vínculo importante para a sua atividade".

Para bancar esse custo permanente, os produtores - se forem pecuaristas - poderão criar um Fundo do Leite; se forem apicultores, um Fundo do Mel; se carcinicultores, um Fundo do Camarão, como explica Sabóya.

Diferentemente de cursos anteriores, estes em execução pelo Agronordeste, via Senar-CE, têm uma estrutura gerencial própria. Para cada grupo de 12 turmas de produtores em treinamento, há um supervisor que coordena o trabalho dos técnicos responsáveis pelos cursos. E, acima deles, há um grupo de inspetores do Senar, que fazem inspeções por amostragem, de surpresa.

"Tudo ligado por meio digital. Pelo laptop ou pelo celular, é possível acompanhar em tempo real todo o programa, incluindo os deslocamentos de técnicos e supervisores e a leitura dos seus relatórios", explica o presidente da Faec. Um dos cursos que estão sendo prestados é o de Administração Rural.

IQUINE

Chega nesta segunda-feira a Fortaleza o empresário pernambucano Alan Souza, sócio e diretor comercial da Indústria de Tintas do Nordeste (Iquine), que sexta-feira, 13, anunciou a compra - por valor não revelado - da cearense Tintas Hidracor, uma empresa do Grupo J. Macedo. Ele e outros executivos da Iquine passam o dia de hoje, e o de amanhã também, conhecendo mais intimamente os executivos da Hidracor. A orientação da Iquine é no sentido de que a Hidracor siga avançando sobre o mercado regional de tintas. Fontes desse mercado disseram à coluna que a Iquine, com a aquisição da Hidracor - que em 2018 comprara a Hipercor - torna-se a mais forte do setor no Nordeste, pois conta agora com três marcas muito fortes na região - sua grande concorrente é outra gigante cearense, a Hidrotintas, ainda fora do seu radar.

TERMACO

Carlos Maia, sócio e diretor da Termaco, gigante cearense da operação portuária e da logística, segue pessoalmente os entendimentos do Governo do Ceará com grupos estrangeiros que pretendem investir em uma indústria de beneficiamento de pescados e em um cais pesqueiro no Pecém. Mas a pandemia de coronavírus atrasará o fim das conversas.

NO GIRO

Do economista Lauro Chaves Neto sobre a decisão da Caixa de abrir linha de financiamento de R$ 40 bilhões para o capital de giro de pequenas e médias empresas: "Com a iminente forte queda nas vendas e o aumento da inadimplência, as empresas de ciclo operacional longo ou que trabalham com grande volume de compras a prazo dos fornecedores, se não tiverem injeção de capital de giro agora, terão a tendência de entrar em crise".