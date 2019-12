Uma instrução para plantas ornamentais

Foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, 24, a Instrução Normativa Conjunta Nº 1 - assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e pelos presidentes da Anvisa e do Ibama - estabelecendo "diretrizes para o registro de agrotóxico e afins destinados ao uso agrícola em cultivos de plantas ornamentais, bem como para inclusão desses usos em produtos já registrados". A instrução considera como plantas ornamentais "todos os vegetais não-comestíveis, cultivados com finalidade comercial, podendo incluir mudas, plantas cortadas ou envasadas, herbáceas, arbustivas ou arbóreas, destinadas unicamente para ornamentação ou para revestimento de superfícies de solo (ação protetiva)". Trata-se de uma medida que interessa, diretamente, a centenas de cearenses que cultivam essas plantas. O Ceará é hoje o maior exportador de plantas ornamentais do País. E foi o cearense Tom Prado, coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da CNA, um dos que mais lutaram em Brasília por essa providência.

Samaria rações

Instalada no Distrito Industrial de Maracanaú e em operação desde junho deste ano, a Samaria Rações e Nutrição, empresa do Grupo Samaria, do empresário cearense Cristiano Maia, dono da Fazenda Potiporã, maior criadora de camarão do País, está produzindo, mensalmente, quatro mil toneladas de rações. Para isso, tem quatro linhas de produção para camarões, peixes e equinos. Todo o controle operacional da indústria é 100% automatizado. Para a carcinicultura, a fábrica produz rações para berçários, raceways, iniciais, crescimento e engorda.

Faec

Flávio Sabóya, presidente da Federação da Agricultura do Ceará, anuncia: em 2020, a Faec e o Serviço Nacional de Assistência Técnica Rural (Senar) qualificarão cinco mil produtores rurais cearenses.

Reformas

A continuidade do avanço das reformas fiscais e o aumento do ritmo do crescimento poderão levar o Brasil a uma elevação da nota soberana em 2020 pelas agências internacionais de rating. Mas o ano de eleições regionais e a ausência de base política coesa, além de tensões em vizinhos latinos, podem atrasar a tramitação ao longo do caminho.

Presidente do banco do Nordeste, Romildo Rolim tranquiliza os milhões de beneficiados pelo maior programa de crédito da América Latina destinado a empreendedores de mini e micro portes: toda a carteira de clientes do Crediamigo seguirá sob gestão do BNB. Em Brasília admitia-se que ele pasaria para a Caixa

Ontem, durante uma ceia natalina, uma família católica debatia e condenava o curta-metragem produzido pelo "Porta dos Fundos" que tratou Jesus Cristo como gay. No auge da conversa, alguém perguntou: "Os meninos do 'Porta dos Fundos' teriam coragem (e põe coragem nisso) de dizer a mesma coisa do grande profeta Maomé?"