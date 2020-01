Uma ideia da Paraíba assusta os cearenses

Atenção! Deputados da Paraíba articulam-se junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional no sentido de viabilizar a construção do Ramal do Cariri Paraibano - um novo caminho das águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, as quais seriam desviadas do Canal Leste para perenizar os rios daquela região do vizinho estado. Para que esse ramal paraibano se viabilize, será necessário o aumento da outorga da água. Hoje, a Agência Nacional de Águas (Ana) autoriza a captação de apenas 27,6 metros cúbicos por segundo para os canais Norte e Leste do Projeto São Francisco, repartidos igualmente - 13,8 metros cúbicos por segundo para cada um. Empresários agropecuaristas do Ceará já se mobilizam diante do que chamam de "uma demanda não prevista". Eles se preocupam com a possibilidade de surgirem novas ideias como essa, razão por que procurarão os senadores Tasso Jereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão, aos quais transmitirão um informação relevante: o Canal Norte, ao contrário do Leste, ainda não tem instaladas todas as bombas de suas três estações elevatórias, o que tem reduzido o volume e a velocidade das águas que já se encaminham para o Ceará na direção do açude Castanhão, seu destino final.

Rota do leite

Estava errada a fonte da informação, aqui divulgada, de que o programa Rota do Leite - executado há quase cinco anos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) - é algo desconhecido dos agropecuaristas cearenses. A SDA e o Ministério confirmam: o Rota do Leite presta assistência técnica e creditícia a milhares de pequenos produtores cearenses de leite em 18 municípios do Sertão Central do Estado.

Melão

Só há hoje, no Nordeste, uma única área livre da mosca da fruta - o Leste do Ceará (Icapuí, Aracati e a Chapada do Apodi no meio) e parte do Oeste do Rio Grande do Norte (Mossoró incluído). É nessa área que é produzido o melão exportado para o mercado internacional. A partir do próximo mês de fevereiro, a China e sua população de 1,4 bilhão de bocas ávidas pelo melão brasileiro começarão a importar essa fruta saborosa e nutritiva. No Ceará, por falta d'água, a produção está restrita ao solo de Icapuí, sob o qual há um oceano de água doce.

Hoje, às 8 horas, no cinema do Iguatemi, a Novaes Engenharia, uma das boas construtoras do Ceará, promove o primeiro evento imobiliário deste ano: uma palestra de Max Peterson, considerado o youtuber revelação de 2019. Marcos Novaes, diretor da empresa, apresentará aos corretores as novidades para este ano.

Nessa terça (14)

O presidente Jair Bolsonaro decidiu reajustar o valor do salário mínimo para R$ 1.045 a partir de uma Medida Provisória (MP). A decisão, se acatada pelo Congresso Nacional, apesar de ser um valor pequeno ante os R$ 1.039 anteriores, representará um impacto de R$ 2,2 bi aos cofres públicos