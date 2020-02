Turistas cearenses, evitem a Itália! Lá, dois já morreram vítimas do coronavírus

Cearenses com viagem marcada para a Itália devem acautelar-se, no mínimo, ou cancelar a viagem, no máximo.

Eis a razão:

No Norte italiano, duas pessoas morreram em 24 horas por complicações causadas pelo coronavírus.

Na sexta-feira, 21, em Veneto, morreu um homem de 78 anos; ontem, sábado, 22, uma mulher de 75 anos morreu na cidade de Codogno, na Lombardia, pelo mesmo motivo.

As regiões de Veneto, Piemonte e Lombardia são as que registram maior número de casos sob suspeita do coronavírus.

Nessas regiões, já foram confirmados, até a manhã deste domingo, 79 casos de coronavírus.

Dez cidades italianas estão sob quarentena: ninguém sai, ninguém entra. Nelas, estão fechadas as repartições públicas, os bares, os restaurantes e as escolas.

O governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte decidiu, após uma reunião de emergência, pela quarentena, afetando pelo menos 50 mil pessoas, que foram aconselhadas a permanecer em casa.

As partidas de futebol do campeonato italiano marcadas para este domingo em cidades do Norte do País foram canceladas.