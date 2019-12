Telefones da Oi estão mudos em parte da Aldeota

Clientes da operadora de telefonia Oi residentes em uma parte do lado Leste da Aldeota estão desde ontem à noite sem comunicação telefônica.

Até agora, a Oi não deu nenuma explicação sobre as causas do problema, que está gerando indignação da população prejudicada.

Em várias ruas daquela área da Aldeota, já perto do Parque do Cocó, há fios no chão.

Na esquina das ruas Monsenhor Catão e Ana Bilhar, a queda dos cabos da Oi chega a causar problemas ao tráfego de veículos.

Moradores entraram em contato com esta coluna para dizer que, inexplicavelmente, não há equipes da Oi trabalhando no local.