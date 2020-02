Tecnologia genuinamente cearense aumenta produtividade do agronegócio

Uma tecnologia desenvolvida durante 25 anos pelos cientistas cearenses Alexandre Craveiro e Afrânio Craveiro no Parque de Desenvolvimento Tecnológico (Padetec) da Universidade Federal do Ceará está revolucionando o padrão de produtividade do agronegócio no Brasil e em parte da Europa.

Trata-se de um biomodulador enzimático, inédito no agrobusiness, que aumenta a resistência da planta contra diversas pragas e doenças e eleva a produtividade em mais de 20% no cultivo da soja, cana, algodão, milho e em até 80% no tabaco - índices jamais vistos nessas culturas.

No Piauí, no Maranhão, no Centro-Oeste, e na região Sul do País, várias grandes empresas do agronegócio brasileiro, como a do grupo Maggi, já utilizam, com sucesso, a tecnologia da Fertsan Brasil.

O empresário cearense Luís Eugênio Pontes, um dos sócios da Fertsan S/A que dão suporte ao desenvolvimento e à comercialização dessa novidade tecnológica, informa que sua rápida expansão pelos mercados do agronegócio do Brasil e da Europa levou à constituição de uma holding – a AFBR S/A, que desenvolve biotecnologia para diversos usos e que controla a Fertsan S/A no Brasil e, ainda, a BRInova e a Fertsan Europa em Portugal.

A BRInova já tem um Centro de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) em Portugal, o qual é apoiado pelas universidades de Coimbra e Évora.

Esse centro criou e já depositou várias patentes nas áreas de saúde, de bloqueadores de odor, gordura e carboidratos, além de produtos de limpeza e uma extensa linha PET, “tudo com nanotecnologia e uso de matéria 100% orgânica”.

De acordo Luís Eugênio - que durante 20 anos foi diretor comercial do grupo M. Dias Branco – o projeto da BRInova já foi aprovado pelo Fundo de Investimento Europeu PT2020, que liberou 6 milhçoes de euros (R$ 30 milhões) para a construção da fábrica portuguesa ainda neste ano.

Por sua vez, a Fertsan Europa está com seu projeto de financiamento em fase final de aprovação para também iniciar sua operação no continente ainda neste ano. A ideia é que a fábrica da Fertsan Europa comercialize seus produtos em outros continentes.