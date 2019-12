TBM produz e vende 100%

Toda a produção dos próximos dois meses está vendida e boa parte dela para o estrangeiro; 100% da capacidade instalada de sua moderna indústria estão ocupadas e a perspectiva para todo o primeiro semestre de 2020 é muito promissora diante da visível retomada do crescimento da economia. Pode parecer que se trata de uma empresa da China, dos EUA ou da Alemanha, mas não é. São informações transmitidas à coluna pelo empresário Ivan Bezerra Filho, sócio, presidente e CEO da Têxtil Bezerra de Menezes (TBM), que, em Fortaleza, produz fios sintéticos e de algodão para os mercados interno e externo. Ele está apostando suas fichas no êxito da política econômica do Governo Bolsonaro, liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. "Estamos no caminho certo. O Congresso Nacional está ajudando e essa convergência atrai o interesse do investidor para os grandes projetos de infraestrutura do País, cujos leilões de concessão serão as grandes atrações do próximo exercício de 2020", diz Ivan Filho.

Turismo

Foi um sucesso o jantar de confraternização da ABIH-Ceará realizado no Hotel Gran Marquise na última sexta-feira, 13. Foi homenageada a empresa alemã Fraport, que muito bem administra o Aeroporto de Fortaleza. A CEO da Fraport Brasil, Andrea Pal, que veio pessoalmente de Porto Alegre, esteve presente e, em 90 segundos, fez o chamado discurso perfeito, dizendo tudo em tempo recorde, como manda o bom senso. Esteve também no evento o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, oito vezes aplaudido durante seu emocionado pronunciamento, e o presidente da ABIH nacional, Manoel Linhares, que trouxe consigo os presidentes de todas as ABIHs do País, incluindo os de SP, RJ e PR, mostrando seu prestígio pessoal. A festa foi linda, mas, infelizmente, desprezada pelo Governo do Estado, que optou por festa política em Sobral, na mesma hora. A propósito: Elizeu Barros, presidente da ABIH do Ceará, revelou: neste 2019, a taxa de ocupação dos hotéis cearenses alcançou a impressionante marca de 80%.

Polo químico

Estão avançadas as obras de instalação das primeiras indústrias do Polo Químico de Guaiuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Marcos Soares, presidente do Sindquímica, relaciona essas: as cearenses Fortfix (tintas e colas), Madeireira Giovani (madeira de plástico) e a paulista Wana Química (matéria-prima para tintas, cosméticos e saneantes). Em fase de terraplenagem está a área a ser ocupada pela Interplat, que fará embalagens termoformadas para pães e bolos. Os investimentos dessas quatro empresas somarão R$ 30 milhões, adianta Marcos Soares.

Sucesso

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, segue recebendo cumprimentos de seus pares da indústria. O tradicional "almoço com o governador", na última sexta-feira, 13, foi um sucesso de público - recorde de presenças, mais de 400 pessoas - e de crítica: o lançamento do Atlas Eólico e Solar, parceria da Fiec com o Governo do Estado - tem o mapa da mina para investidores nacionais e estrangeiros que desejam investir no setor. O Atlas revela, por exemplo, que os melhores bancos de vento do Ceará estão no litoral do Estado, principalmente no Oeste, em profundidade que varia de 10 a 17 metros.

Energia

Sobre notícia, aqui revelada com exclusividade na sexta-feira, 13, de que um grupo ítalo-belga construirá nas águas do Atlântico, em Caucaia, a primeira usina de geração eólica "off shore" (dentro do mar), com investimento de R$ 5,2 bi para gerar 600 MW, o executivo de uma grande empresa do setor transmitiu o seguinte comentário: "Será 50% mais barato produzir 600 MW no continente - em terra firme - do que no mar. Por isto, duvido que o projeto 'off shore' se faça. No continente, onde há ventos abundantes, com certeza".