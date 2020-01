Supermercado ganha parceirização amiga

Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, falou terça-feira para os associados da CDL Jovem de Fortaleza. Ele revelou que as oito maiores empresas supermercadistas cearenses faturam - cada uma - entre R$ 300 milhões e R$ 1 bilhão por ano. E mais: de um par de anos para cá, elas passaram a contar com investidores locais, e citou o caso do próprio Pinheiro que, neste momento, recebe o apoio do Grupo Normatel na construção de uma loja de 1.500 m² na Av. Antônio Sales, que será aberta até o fim deste semestre. "É o processo virtuoso de parceirização, que é melhor ainda quando o parceiro é local, amigo da gente", disse ele. Honório também revelou: 90 dias depois de inauguradas, suas novas lojas registram mais de 50% de demissões causadas pela inapetência dos funcionários às suas tarefas. Concluindo, ele afirmou que a CDL de Fortaleza é a melhor e mais atuante do Brasil. A propósito: hoje, outro gigante do varejo cearense, Severino Ramalho Neto, sócio e CEO do Mercadinhos São Luiz, falará na Fiec, às 18h30, sobre os cenários e as perspectivas para 2020.

Sistema S

Impactado pela palestra do secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, pronunciada segunda-feira, 27, na Fiec, o economista Lauro Chaves Neto, consultor da entidade, comenta: "A velocidade das inovações (propostas por Marinho), na operação e na gestão, fará com que o setor produtivo volte a crescer com a aceleração da economia, mas sem retomar o nível de emprego anterior. Essa enorme parcela (desempregada) da sociedade terá no empreendedorismo o seu futuro. É aqui que crescerá a importância das atividades do Sistema S e de suas instituições de ensino (como o Senai e o Sesi), tanto para a atual quanto para as futuras gerações. Será preciso, também, que o microcrédito e o financiamento aos pequenos negócios sejam alavancados em volume, simplificando-se o seu acesso, algo que o BNB já vem fazendo com grande sucesso". Lauro tem razão.

Viva a mulher

Uma mulher no comando da CDL de Fortaleza? Sim! No processo de sucessão do atual presidente da entidade, Assis Cavalcante, surge, e com fortes apoiadores, o nome de Jamila Araújo, executiva da rede de lojas Casa dos Relojoeiros e filha do fundador da empresa, João Araújo Sobrinho. Ótimo!

Dono de 4 marcas de restaurantes, o Grupo Social Clube - dos irmãos Ciro, Rodrigo e Victor Moreira - abrirá em março a sua nova unidade no BS Design. Será o Carbone Steakhouse, uma casa de carnes que deverá responder por 15% da receita do Grupo. Eles são o dono do Santa Grelha, do Pasta Gialla e do self service Super Grill

Caiu a exportação de melão no Ceará. Em 2018, exportaram-se 86,2 mil toneladas, equivalentes a US$ 63 milhões. Em 2019, só 61,6 mil toneladas, ou US$41,4 milhões. No RN, em 2019 foram exportadas 186,7 mil toneladas ou US$116,9 mi. Causa: a falta de água. Sem ela, a Itaueira não produz em Aracati