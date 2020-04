Superintendência do Trabalho autoriza Fiec a substituir máscaras de proteção

O Chefe de Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, Daniel Arêa Leão Barreto, acaba de autorizar as empresas industriais do Ceará a substituirem as máscaras descartáveis pelas máscaras de pano de proteção contra o coronavírus.

A solicitação nesse havia sido encaminhada ontem pelo presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, em nome da diretoria da entidade e de toda a comunidade industrial do Ceará.

A autorização, porém, impõe que as indústrias forneçam máscaras de tecido absolutamente dentro do padrão recomendado pelo Ministério da Saúde e descrito na Norma Informativa do Ministério da Saúdenº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.

Também impõe que as máscaras sejam higienizadas diariamente por empresa especializada nessa atividade e que os funcionários sejam orientados no uso correto das máscaras.