Slogan Propaganda conquista conta da Ypióca, marca da britânica Diageo

Após ampla concorrência, em um minucioso processo seletivo com várias etapas e do qual participaram grandes players do mercado nacional, a agência cearense Slogan Propaganda foi a escolhida para administrar a conta da Ypióca, a mais antiga cachaça brasileira e uma das marcas da multinacional britânica Diageo.

O trabalho a ser realizado pela Slogan - pilotada pelo multipremiado publicitário Sérgio Fiúza - buscará reafirmar as raízes cearenses da marca Ypióca, conectando-a aos consumidores por meio de experiências e ativações de grande impacto, conforme antecipa comunicado distribuído pela agência.

O objetivo central é falar com o target de forma genuína e verdadeira, sempre com uma boa dose de humor, acrescenta o comunicado.

E o primeiro passo para esse caminho já foi dado: a contratação do ator, diretor, produtor e comediante Edmilson Filho, que - por meio de uma parceria bem humorada e criativa - será não apenas o garoto-propaganda da marca, mas também "Creative Director of Fuleragem".

Agência e ator trabalharão lado a lado, em um formato de cocriação que promete gerar diversas iniciativas "invocadas" e, claro, muitas risadas.

Além disso, muitas experiências estão sendo pensadas também para o portfólio premium de Ypióca, explorando a tendência cada vez maior do consumo de cachaça por um público mais seleto, um quesito sobre o qual este colunista fala de cátedra.

A Slogan tem em seu portfólio uma vasta experiência com marcas nacionais e grandes grupos empresariais.

Para Sérgio Fiuza, a volta da contada Ypióca para uma agência cearense é uma conquista que fortalece não só a agência, mas também o mercado local.

"A vinda da Ypióca para a Slogan é motivo de grande celebração, especialmente se levarmos em conta o rigoroso processo de seleção feito pela Diageo. Reforça a confiança no nosso trabalho e nos dá a energia e estímulos necessários para que essa parceria seja próspera e duradoura", acrescentou ele.

Diversas ações já estão engatilhadas para ganhar as ruas nos próximos meses e prometem gerar muito talkability.

Entre elas, está a criação de um núcleo exclusivo de gerenciamento de redes sociais por meio de monitoramento ativo, que buscará inserir a marca nos principais assuntos do momento. "E como cearense é povo que gosta de conversar, Ypióca e Slogan terão muito trabalho pela frente", finalizou Fiúza.