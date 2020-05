Será difícil reanimar a economia do país

Na opinião do economista e professor Lauro Chaves Neto, consultor da Federação das Indústrias do Ceará (Feec), a economia de guerra desta pandemia encontrou a economia mundial ainda "rescaldada da crise financeira de 2008, e a brasileira com o agravante da recessão de 2014-2016". Ele entende que há a possibilidade de que a recessão causada pela pandemia do coronavírus provoque uma recuperação em forma de U no segundo semestre deste ano. Mas "uma depressão maior, em forma de L, deverá ser a tendência para os próximos anos". Segundo Lauro Chaves Neto, "haverá a perspectiva de uma desaceleração na 'globalização', com políticas protecionistas e confrontos geopolíticos". Lauro Neto diz: "Poderemos ter restrições ao movimento de bens, serviços, capital, trabalho, tecnologia, dados e informações. É possível que tanto a pandemia como os impactos negativos das mudanças climáticas se tornem mais intensos e recorrentes no futuro. O financiamento dos elevados, mas necessários, investimentos na rede de saúde, na proteção dos vulneráveis e no socorro às empresas tende a ser outro gargalo. Concluindo, existe o agravante do fim do bônus demográfico e envelhecimento da sociedade de grande parte dos países, elevando o desembolso com os sistemas de assistência médica e previdência social". Resumindo: será difícil consertar o Brasil na saúde, na educação, na segurança pública, no saneamento, na política etc etc etc

Boas terras

Leitor desta coluna, Henrique Cavalcante de Freitas manda dizer que há 3 mil hectares de boas e férteis terras entre os rios Choró e Aracoiaba. Neste, uma barragem acumulando hoje mais de 100 milhões de m³ de água. Mais ainda: todo o entorno dessa área tem uma população apta para o trabalho, "mas precisando de um animador que lhe apresente as virtudes a agricultura irrigada", diz o leitor. Na região, já se cultiva, "timidamente", banana, maracujá, milho e sorgo.

Cloroquina

No Ceará, a hidroxicloroquina, associada à azitromicina, é usada com muito sucesso em pacientes com os primeiros sintomas do novo coronavírus. No Piauí, também. Esta coluna conhece casos de empresários que ficaram curados, em pouco tempo, com o uso desses dois medicamentos. Detalhe: a hidroxicloroquina custa algo como R$ 20, e talvez esta seja a causa da polêmica que já derrubou dois ministros.

São os voluntários da Alegria - programa de voluntariado integrado por funcionários da usina da CSP - que coletam e distribuem neste fim de semana 690 cestas básicas para nove comunidades carentes de S. Gonçalo do Amarante e Caucaia. São beneficiadas por essas doações 2.800 pessoas dos dois municípios.

Já estão faltando no mercado de Fortaleza alguns produtos. Por exemplo: notebook de determinadas marcas. As lojas cearenses e as grandes redes do varejo informam a quem acessa os seus sites que eles estão "indisponíveis". Tem mais: os preços dos produtos que ainda existem ficaram mais caros. É a procura x oferta!!