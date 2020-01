Sem indústria beneficiadora, Ceará perde dinheiro com granitos

Exclusivo! O navio Star Dalmatia, de bandeira das Ilhas Marshall (localizada na Micronésia, no meio do Oceano Pacífico), atracou sábado no Porto do Pecém.

Nesta segunda-feira, ele recebe um carregamento de 2.400 blocos de granitos e mármores - cada um pesando 30 toneladas - extraídos das jazidas a céu aberto situadas em municípios da região Norte do Ceará.

Todo esse granito, em forma bruta, ou seja, sem valor agregado pelo beneficiamento industrial, vai para o Porto de Carrara, na Itália, onde será transformado em obras de arte que enfeitarão o piso e o revestimento de edifícios, aeroportos, residências, palácios, repartições públicas, museus e outros monumentos da Europa e do mundo todo.

Esses blocos escondem – dizem os especialistas – os mais belos granitos do planeta, muitos dos quais podem ser vistos no belíssimo aeroporto de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, ou no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, ou no Pinto Martins – o Fortaleza Aurport, ou ainda nos modernos edifícios recém construídos pela BSpar na capital cearense.

Carlos Rubens Alencar, presidente do Sindicato da Indústrias de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), revela: por falta de uma grande indústria de beneficiamento, oito mil toneladas de rochas ornamentais cearenses são, mensalmente, transportadas, até de caminhão, para o Espírito Santo, onde estão as maiores plantas beneficiadoras de mármores e granitos do País.

“E lá do porto de Vitória são exportadas para a Europa e, principalmente, para os Estados Unidos, com alta valor agregado, algo que deveria acontecer aqui na ZPE do Pecém”, diz Carlos Rubens.

Por esta razão, é considerada vital para a indústria de mineração do Ceará a reunião que terá, hoje e quarta-feira, em Vitória e em Cachoeiro do Itapemirim, a diretora excutiva da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), Duna Uribe, que apresentará as vantagens locacionais e os incentivos fiscais que oferece o Governo do Ceará para a atração das indústrias capixabas especializadas no benficiamento de rochas ornamentais.

A ZPE Ceará é uma empresa vinculada à CIPP S/A. Seu presidente, Mário Lima Júnior, participará das duas reuniõs.

Em 2016, o governador Camilo Santana reuniu, no Palácio da Abolição, 20 grandes empresários do setor de extração, beneficiamento e exportação de granitos e mármores. Foi assinado um Protocolo de Intenção que, infelizment, foi frustrado pela incapacidade do Governo do Estado de não regularizar, no tempo prometido, o terreno para a expansão da ZPE.

Esse problema foi solucionado no ano passado e, agora, tudo está pronto para a atração daquelas indústrias do Espírito Santo.