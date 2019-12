Seis lições de como ser um empreendedor

Esta coluna já se referiu aos irmãos Francisco e Manoel Rocha, donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos e da Somariscos, que são referência desse setor varejista. Eles começaram há 20 anos vendendo peixe na esquina da Rua Padre Valdevino com Nunes Valente, usando um isopor de 1 m² para armazenar os produtos. Hoje, sua empresa ocupa mais de 3 mil m² e tem cinco câmaras frigoríficas. Ontem, a coluna conversou com eles. Francisco, o majoritário da sociedade, revelou ter aprendido o que sabe de empreendedorismo com o saudoso Manoel Machado, que fundou o antigo Bancesa e com quem trabalhou por vários anos. Hoje, Francisco Rocha e seu irmão Manoel ensinam aos que, como eles, pretendem empreender. Os dois aconselham: "Primeiro, escolha a área na qual quer empreender; segundo, dedique-se a ela de corpo e alma, de dia, de noite e de madrugada, no sol e na chuva; terceiro, junte e guarde todos os centavos, pois eles, bem guardados, multiplicarão em pouco tempo; quarto, trate o cliente como um rei, dando-lhe razão sempre; quinto, faça tudo de maneira correta e honesta; e, por fim, dê glória a Deus por tudo, até pelas dificuldades".

Itaueira

Saiu a relação das melhores - vale repetir, as melhores - empresas do agronegócio brasileiro, elaborado pela Globo Rural. No setor de Frutas, Flores e Hortaliças, a cearense Itaueira - que produz melão, melancia e pimentão colorido - é a segunda, com 80 pontos, atrás apenas da gigante da citricultura Agroterenas Citrus, que obteve 80,4 pontos. A Itaueira é também a segunda em Receita Líquida (R$ 163 milhões), mas é a primeira em lucro líquido sobre o Patrimônio Líquido, com 22,13%. A empresa da família Prado é também a primeira no Giro do Ativo - Receita Líquida sobre o Ativo Total. Gol!

Turismo

Ivana Bezerra, uma forte liderança do setor hoteleiro cearense, credita os bons resultados deste ano às campanhas de promoção do turismo cearense executadas pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado nos principais mercados emissores do País, entre as quais a região Sudeste, incluindo o interior de São Paulo. Nas redes sociais, Ivana faz questão de destacar o trabalho desenvolvido pelo secretário Arialdo Pinho que, pessoalmente, tem liderado o esforço de conquista de novas companhias aéreas e de novos voos internacionais, o próximo dos quais é da Air Europa para Madri.

Em Sobral, onde está sua base política, o senador pedetista Cid Gomes está concluindo a construção de um galpão industrial, com 5 mil metros quadrados de área. Ele será locado a uma empresa cujo nome não pode ser ainda revelado. Também investe na horticultura - está começando a produzir tomates em sítio na Meruoca.

Lamentável! é o que podem dizer, no mínimo, os que, neste País, trabalham e produzem, diante do que o Congresso Nacional decidiu na noite de terça-feira, ao fixar em R$ 2,04 bilhões a dotação para o Fundo Partidário, que a gastará nas eleições de 2020. A situação diz que o Governo emitirá títulos, ampliando a dívida.