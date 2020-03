Safra de camarão deste ano poderá alcançar até 120 mil toneladas

Superado o esforço de dois anos durante os quais combateram e vebceram a mancha branca - a mais severa das doenças que atacam a carcinicultura - os criadores de camarão do Ceará e do Rio Grande do Norte, que lideram sua produção no Brasil, é de que, neste ano, a safra alcançará até 120 mil toneladas.

O cearense Cristiano Maia, presidente da Associação Nacional da Cadeia Produtiva do Camarão (Camarão BR), nova entidade que representa o setor politicamente junto ao Ministério da Agricultura e à Confederação Nacional da Agricltura, disse a esta coluna que a produção de camarão tem crescido muito na região nordestina, citando o Vale do Baixo Jaguaribe, no Ceará, como um destaque desse crescimento.

Maia disse ainda que ele e outros diretores da Camarão BR estiveram na semana passada em reunião com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, com o qual trataram da aberura de mercados estrangeiros para o produto brasileiro.

"As perspectivas para a exportação são muito boas, mas o início das vendas para o mercado internacional só deverá acontecer no próximo ano", acrescentou Cristiano Maia, que é o maior produtor de camarão do País..

Segundo ele, o mercado interno brasileiro consome toda a produção de camarão, que segue em crescimento, com preços competitivos.