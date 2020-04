Rombo no orçamento é uma sinuca de bico

Para o economista Lauro Chaves Neto, professor da Uece, doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona e consultor em finanças e estratégias da Fiec, "o combate aos impactos da pandemia do novo coronavírus, tanto na saúde pública quanto na economia, deverá custar entre R$ 600 bilhões a R$ 1 trilhão", o que multiplicará por sete ou oito vezes o déficit do Orçamento Geral da União (OGU) deste ano. Diante de uma situação fiscal que era de recuperação, esse rombo terá de ser financiado, o que exigirá uma decisão estratégica ainda não conhecida. "A pior alternativa será a emissão massiva de moeda; a segunda pior será uma elevação da carga tributária ou a criação de novos impostos, como a CPMF. Restará o aumento do endividamento público com a tentativa de alongamento dos prazos (de vencimento dos títulos) e a redução de suas taxas de juros de forma coerente com os patamares já reduzidos da Selic". É, como se observa, uma sinuca de bico, para cuja saída o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe terão de usar de engenho e arte. Há uma certeza: a conta será paga por todos os brasileiros, como sempre.

Fechando

Neste grave momento de pandemia do novo coronavírus, salvar vidas é a primeira, a segunda e a terceira prioridades. Suas consequências econômicas serão enfrentadas e resolvidas depois que passar a crise. Diante disso, está prorrogado até o próximo dia 20 o isolamento social - todo mundo em casa. Assim, sem ninguém nas ruas para consumir, a não ser alimentos e produtos de limpeza e higiene, uma grande rede cearense de relojoarias, sem outra alternativa, fechou algumas lojas e dispensou 100 dos seus funcionários.

Curtume

Um dos secretários do governador Camilo Santana foi procurado pelo diretor de uma empresa que produz e exporta couros de alta qualidade para a Europa e Estados Unidos. Ele pediu autorização para que seu curtume retomasse a produção. "Mas o setor de exportação, no qual a sua empresa está incluída, está liberado para continuar produzindo", disse o secretário a um surpreendido curtidor, que agradeceu.

Potente

Há nervosismo no Governo, na política, na sociedade, nas famílias. O coronavírus é mais potente do que se imaginava.

Ministro Rogério Marinho, titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, lançou ontem o FNE Emergencial, operado pelo BNB. Com R$ 3 bilhões. Serão beneficiadas pessoas físicas e jurídicas. Poderão ser financiadas despesas de custeio, incluindo salários, e manutenção e formação de estoques. Boa notícia!

Como está a sua vida sem a renda diária do seu trabalho? - perguntou esta coluna a uma podóloga e a um cabeleireiro. "Atendo a quem vem à minha casa", foi a resposta dos dois. Eles adiantaram um importante detalhe: a renda que apuram nesta emergência "não é, nem será suficiente para, no fim do mês, pagar o aluguel".