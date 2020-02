Reyjers, que produz rosas na Ibiapaba, usa tecnologia e reduz conta de água

Na geografia do município de São Benedito, na Chapada da Ibipaba, onde o Ceará tem divisa com o Piauí, a Reyjers - maior produtora de flores e rosas do País - reduziu a conta de água, ao implantar um sistema de irrigação por gotejamento.

Como ele é totalmente automatizado, operando só quando as plantas pedem mais umidade, foi reduzida também a conta de luz.

"Para isso, reaproveitamos a água das chuvas e canalizamos o que é armazenado para os reservatórios. Com o sistema de irrigação por gotejamento, conseguimos controlar a umidade do solo, diminuir a incidência de plantas daninhas e até mesmo consorciar as atividades de irrigação", explica o gerente de Produção da Reijers, Anderson Araújo.

Com a construção de reservatórios em sua Fazenda Lagoinha, em São Benedito, a Reyjers consegue captar, em média, 6,2 milhões de litros de água, o que permite uma redução de 25% na conta de energia e 90% de uso racional da água.

Além do sistema de irrigação por gotejamento, a Reijers adota outras ações sustentáveis, entre elas a fabricação própria de composto orgânico e as estações de reciclagem e manejo integrado de pragas. Essas práticas deram ao grupo Reyjers a Certificação Método de Produção Sustentável (MPS), que atesta a qualidade e a sustentabilidade da produção em suas unidades.

Frangolândia

Depois de abrir uma grande loja na esquina da Avenida Santos Dumont com a rua Joaquim Nabuco, a rede de supermercados Frangolância acaba de inaugurar sua nova unidade, na mesma quadra onde funcionou a extinta churrascaria Parque Recreio, na Avenida Rui Barbosa, 2727. A expansão da rede da família Ximenes prossegue: com 16 lojas e três mil funcionários, pretende abrir mais quatro ainda neste ano.

Talentos

Leitor atento desta coluna, Galba Gomes lastima o que faz a elite do Ceará: anualmente, exporta seus talentos para o vestibular do ITA, de onde, graduados, saem para empresas do Sul e Sudeste.

Por que a indústria cearense não os contrata?

Negócios

Às 16 horas de 5ª feira, 13, na Fiec, haverá uma rodada de negócios de empresas cearenses e estrangeiras da área da inovação.

Toyota

No dia 20 de janeiro passado, deveria ter acontecido, em Fortaleza, uma reunião de diretores da multinacional japonesa Toyota com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior.

A reunião não houve.

"Eles pediram o adiamento", revelou o secretário.