Quais incentivos e vantagens dá a ZPE?

Que vantagens e incentivos oferece a ZPE do Ceará para atrair as indústrias capixabas e mineiras de beneficiamento de mármores e granitos? Responde o presidente da empresa, Mário Lima Júnior: "Oferecemos, primeiro, infraestrutura típica de um Distrito Industrial: segurança, vias urbanas, utilidades industriais, proximidade de 10 Km do Porto do Pecém, mão de obra disponível oriunda de uma estrutura de formação técnica, terrenos disponíveis por 20 anos, renováveis por mais 20. E tem mais: os incentivos fiscais são isenção ou suspensão dos tributos incidentes no processo de fabricação e exportação de produtos industriais, conforme o que está discriminado na legislação federal e estadual pertinente".

No caso específico dos industriais beneficiadores de rochas ornamentais do Espírito Santo e de Minas Gerais, quais são as vantagens? Mário Lima Júnior com a palavra: "Neste caso específico, as vantagens são focadas naquelas empresas que já possuem jazidas no Estado do Ceará, ou que já adquirem os granitos e mármores oriundos dos polos cearenses de extração mineral que são beneficiados, para exportação, por outros estados. Com certeza, os produtos finais de granito, beneficiados na ZPE Ceará, terão preços internacionais muito mais competitivos".

Como vai a relação da ZPE com a CIPP S/A, agora com a presença do Porto de Roterdã em sua diretoria? Mário Lima Júnior é didático na resposta: "Ao investir e ao participar da gestão das duas empresas - a CIPP S/A e a ZPE Ceará - o Porto de Roterdã trouxe muitas vantagens, entre as quais estas: a internacionalização dos negócios portuários e industriais do Pecém; a excelência de gestão empresarial para as duas empresas, com busca permanente de indicadores de desempenho e governança; Roterdã emprestou seu nome para o fortalecimento do marketing do Complexo do Pecém; ele trouxe a cultural e o "know-how" para a execução do planejamento de longo prazo no Pecém".

'Burrocracia'

Reclama a indústria de beneficiamento do pescado contra o excesso de burocracia da Adagri, que substituiu a antiga Secretaria de Aquicultura e Pesca (Seapa) na emissão do selo SIE - o Serviço de Inspeção Estadual, que fiscaliza os estabelecimentos que produzem, armazenam e beneficiam produtos de origem animal. A Adagri está exigindo vistoria de terrenos e plantas de construção das empresas industriais que já operam há mais de 10 anos. Estava tudo registrado na extinta Seapa. Por enquanto, o Ceará Veloz é só uma promessa.

Usando reservas de lucro e de capital disponíveis, a M. Dias Branco recomprará 8,4 milhões de ações de emissão própria. A operação, que durará pelo prazo de 18 meses, será intermediada pelo banco BTG Pactual CTVM S/A. As ações a serem recompradas serão mantidas em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação

O navio star dalmatia, com bandeira das pequenas Ilhas Marshall, no meio do Pacífico, zarpa hoje do Pecém levando 240 blocos brutos de granito cearense - cada um pesando até 30 toneladas - para Carrara, na Itália. Lá serão beneficiadas. Se custaram US$ 1 mil ao sair daqui, custarão R$ 10 mil ao sair beneficiadas de Carrara