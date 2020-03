Projuris quer ampliar operação no Ceará com seu software jurídico

Uma das grandes empresas do mercado nacional de software jurídico, A Projuris expandirá suas operações no Nordeste e, de modo especial, no Ceará.

Hoje, o Ceará representa 3% de sua base de clientes, mas a meta é de, no mínimo, dobrá-la durante este ano de 2020.

“Queremos ampliar nossa atuação regional. O Ceará será a base da expansão para todo a região nordestina, e e estamos muito otimistas com a operação. Em 2019 a ProJuris cresceu 50%, e em 2020 pretendemos crescer na mesma proporção. O Ceará é parte importantíssima neste plano”, destaca o CEO da empresa, Sergio Cochela.

Recentemente a cearense Hapvida, maior operadora de planos de saúde do País, entrou para o portfólio de clientes que buscam maior eficiência jurídica com a utilização do software jurídico da ProJuris.

A ProJuris tem como objetivo eliminar ineficiências do mundo jurídico. Líder no mercado tecnológico jurídico, ela tem sede em Joinville (Santa Catarina) e escritórios em Fortaleza, São Paulo (capital), Rio de Janeiro (capital), Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Tem, ainda, em todo o País, dois mil clientes que, juntos, somam mais de 20 mil advogados, os quais utilizam o ProJuris para tornar suas rotinas jurídicas ainda mais eficientes. Dentre os milhares de clientes estão Cielo, Nextel, Klabin, Embraco, Rede Dia e Goodyear.