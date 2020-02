Preços da energia solar seguem em queda no mundo

Elaborado pela Agência Internacional de Energia Renovável (Irena, na sigla em inglês), um levantamento indica que os preços globais da geração de energia solar seguem em queda, apesar de uma redução mais lenta, ao mesmo tempo em que a energia eólica "on shore" (em terra firme) revelou um preço médio de leilão ligeiramente mais alto em 2018 em comparação com o ano anterior de 2017.

Segundo a Irena, os leilões estão sendo cada vez mais utilizados para alcançar objetivos além do preço, incluindo até a integração com a energia solar.

Publicado em inglês e intitulado (em tradução livre) "Leilões de energia renovável:status e tendências além do preço", o estudo levou a Irena a concluir que, à medida que o setor de energia renovável amadurece, as políticas públicas devem ser adaptadas para refletir as mudanças do mercado.

A popularidade das energias renováveis - de acordo com o esttudo da Irena - deve-se à sua capacidade de revelar preços competitivos,

"Com o crescente uso de leilões, os formuladores de políticas (de energia) buscam adquirir energia com base em fontes de energia renovável pelo menor preço e cumprir os objeticos socio-econômicos em seus países", assinala o estudo.