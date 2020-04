Prado: o vírus revela a hipocrisia reinante

Pai de seis filhos e avô de 13 netos, dos quais está socialmente isolado há 32 dias, patriarca de uma bela e unida família de empreendedores, fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) e da Itaueira Agropecuária e líder empresarial (é vice-presidente da Fiec), Carlos Prado, 79, reflete sobre esta pandemia que mata pessoas, desemprega trabalhadores, destrói empresas, desarruma a economia do mundo e, no Brasil, ainda causa crise política. O que o senhor já aprendeu com a quarentena? Ele responde: "O mundo parou. Obrigados, refugiamo-nos em nossos lares como a melhor defesa. Tudo isso acontecendo no momento em que a humanidade, mais do que nunca, aspirava os bens materiais, o luxo, os prazeres que a riqueza podia oferecer, e, graças à tecnologia, abandonava o contato humano, o contato familiar. O isolamento oferece tempo para a meditação, para a convivência com os familiares como nunca ocorrera nos últimos anos. A ameaça à vida faz os pensamentos se voltarem para os valores espirituais". Carlos Prado segue refletindo: "O comportamento de nossos homens públicos desnuda-os, revelando a hipocrisia reinante. Esta crise vai passar, mas nada será como antes. Certamente, sairemos mais fortes, espiritualmente mais confiantes nos desígnios de Deus, que coloca um freio, nos faz parar e mudar o rumo de nossa existência, reduzindo nosso materialismo e nos dirigindo aos verdadeiros valores que justificam a nossa existência".

Indústria

Na usina da Companhia Siderúrgica do Pecém, que funciona normalmente, foram adotadas providências que bem poderiam ser replicadas em outras indústrias hoje proibidas de funcionar. Por exemplo: a CSP mantém em casa os funcionários com comorbidade e com mais de 60 anos de idade; os que comparecem fisicamente ao trabalho cumprem as instruções das autoridades sanitárias - mantendo distância regulamentar um do outro; boa parte dos colaboradores da área dos escritórios trabalha no modo "home office". É o modelo que as indústrias do Rio Grande do Sul estão seguindo, "o que mostra que a saúde e a economia são complementares", como disse ontem à coluna um empresário da metalurgia.

Vai mudar

Em "live" no fim de semana, o pernambucano Sílvio Meira, professor doutor em Ciência da Computação, e seu colega Divesh Makan, da Iconic, dos EUA, revelaram: 95% das lojas da rede Starbucks reabriram na China, mas o movimento nelas é agora 60% menos do que era antes do coronavírus - as pessoas compram e vão embora, não consomem na loja, o que levará a Starbucks a rever seu modelo, reduzindo o espaço de convivência. Mais: a educação online está provando, nesta crise, ser boa alternativa. Haverá uma revolução na forma de se aprender em todos os níveis: sairá o estoque "just in time", entrará o "just in case". E mais: mudarão os hábitos de viagem; haverá grande redução das viagens de negócios, que serão substituídas pelas "videocalls". E mais: direito individual x saúde será um dos grandes debates no mundo à medida em que rastrear cada indivíduo já é uma das estratégias mais eficazes de controle de epidemias, podendo, porém, ser usado por governos para controlar as pessoas. E mais: avançará o varejo "on line", o que já se nota, inclusive, nas redes cearenses de supermercados.

Correto

Acerta o Sistema Verdes Mares ao promover campanha que orienta a população cearense a ficar em casa. É o correto.

Sobe

Uma excelente notícia está chegando da Chapada do Apodi, onde avança o trabalho de preparação das terras para o início de cultivo - em junho - do maior projeto da cotonicultura do Ceará. O empreendimento, de uma grande empresa cearense, tem assistência da Embrapa que usará semente especial própria para o solo da região

Desce

Erram os que tentam insuflar as Forças Armadas a movimentos contra a Lei. Há uma Constituição que rege a democracia brasileira. É pela política - e somente por meio dela - que os problemas do País serão resolvidos. Em 2022, haverá eleição para presidente da República. Será a hora legal para, pelo voto, cassá-lo ou reelegê-lo